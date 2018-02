Estado de Camilla Uckers piora e empresário desabafa: ‘Não quero que ela morra’

(Foto: reprodução/vídeo)

Leia maisCirurgia no bumbum dá errado e youtuber expõe cirurgião: “queria …Lady Gaga cancela dez shows da turnê por sentir novas dores

Em uma publicação no Instagram, Renato Ronner, empresário da youtuber Camilla Uckers fez um desabafo em relação ao seu estado de saúde devido a complicações pós-cirurgicos: “Ela está em depressão profunda, não bebe água, não se alimenta. Estava com 37 kg antes da cirurgia e, agora, está com 34 kg. Eu temo pelo pior. Já fizemos de tudo para ela se alimentar, mas, em vão. Será que conseguimos internar ela a força em algum lugar para se alimentar e cuidar do seu lado psicológico?”.

O empresário, dono da RR Entretenimento, também apelou para que os fãs o ajudassem: “Me ajudem! Camilla só passa o dia dormindo com remédios para dor, já não acho mais solução, sua avó é idosa e nada pode fazer. Estamos fazendo o máximo para ela comer, mas, não adianta. Preciso de ajuda urgente, não quero que ela morra. Não precisamos somente de oração agora, precisamos de soluções com urgência”.

Camilla Uckers, de 25 anos, fez cirurgias plásticas no rosto e colocou próteses de silicone nos glúteos. A youtuber está sofrendo devido a complicações, especialmente em decorrência de uma infecção bacteriana.

Segundo informa o Catraca Livre, os posts de Renato foram apagados.

(Foto: reprodução/Instagram) Camilla Uckers e o advogado Dr. Davi Pinheiro

Camilla Uckers

1 de 13

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Camilla Uckers

Camilla Uckers

Créditos: Reprodução/Facebook

Camilla Uckers

Camilla Uckers

Créditos: Reprodução/Facebook

Camilla Uckers

Camilla Uckers

Créditos: Reprodução/Facebook

Camilla Uckers

Camilla Uckers

Créditos: Reprodução/Facebook

Camilla Uckers

Camilla Uckers

Créditos: Reprodução/Facebook

Camilla Uckers

Camilla Uckers

Créditos: Reprodução/Facebook

Camilla Uckers

Camilla Uckers

Créditos: Reprodução/Facebook

Camilla Uckers

Camilla Uckers

Créditos: Reprodução/Facebook

Camilla Uckers

Camilla Uckers

Créditos: Reprodução/Facebook

Camilla Uckers

Camilla Uckers

Créditos: Reprodução/Facebook

Camilla Uckers

Camilla Uckers

Créditos: Reprodução/Facebook

Camilla Uckers

Camilla Uckers

Créditos: Reprodução/Facebook

Camilla Uckers

Camilla Uckers passou de celebridade trash da internet a cantora de sucesso logo em sua primeira tentativa no funk com Quem Nasceu Piriga. De quebra, popularizou o bordão: “Tô pretérita”.

Créditos: Reprodução/Facebook

Mais galerias

Famosos

Stênio Garcia e Mari Saade

Famosos

Plus size, Fani Pacheco faz ensaio sensual

Famosos

Famosos supostamente reptilianos

Anterior

Próxima



Fonte: Vírgula UOL