Estado chega a 40 mil cirurgias oftalmológicas realizadas em 11 Caravanas

A 11ª edição da Caravana da Transformação, que está sendo realizada desde o dia 3 de dezembro no estacionamento do Estádio Engenheiro Luthero Lopes, em Rodonópolis já é um marco para o programa. Além desta edição ser a maior já realizada, o Governo do Estado alcançou neste domingo (10.12) a marca de 40 mil cirurgias já realizadas desde a primeira edição do evento, que ocorreu em julho de 2016, no município de Barra do Bugres.

“Estamos muito felizes que tenhamos chegado a este resultado, que com certeza irá aumentar, pois ainda temos sete dias de evento. Vale ressaltar que conseguimos alcançar essa meta em pouco mais de um ano. Sem a Caravana levaríamos anos para fazer todas essas pessoas voltarem a enxergar”, destacou o coordenador-geral do evento e secretário de Estado do Gabinete de Governo, José Arlindo de Oliveira.

Além das 40 mil cirurgias, o Estado já atendeu mais de 65 mil pessoas que passaram por consulta oftalmológica. Inclusive, neste domingo as consultas foram finalizadas no evento, sendo que a partir desta segunda-feira (11.12), apenas cirurgias agendadas serão feitas no local.

Somente em Rondonópolis, mais de 47 mil procedimentos oftalmológicos foram realizados, entre eles 7.231 consultas e 4.067 cirurgias de catarata, pterígio e yag laser. Os atendimentos pós-operatórios também seguem sendo realizados na Escola Renilda Silva Moraes.

Outros 18 municípios também estão sendo atendidos pela edição, sendo eles: Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguainha, Campo Verde, Dom Aquino, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Paranatinga, Pedra Preta, Poxoréo, Primavera do Leste, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, São Pedro da Cipa e Tesouro.