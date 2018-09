‘Está para acontecer um boom’, diz guitarrista da Nação Zumbi

Nação Zumbi em foto de Dovilé Babraviciuté

Chegando na 21ª edição, o festival Porão do Rock, rola neste sábado (29) e domingo, em Brasília, no estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha. Em 2018, são 46 atrações que se apresentam em três palcos, sendo um deles dedicado ao som pesado.

Entre os destaques estão Barão Vermelho (RJ), Braza (RJ), Cordel do Fogo Encantado (PE), CPM 22 (SP), Devotos (PE), Francisco El Hombre (SP), Gangrena Gasosa (RJ), Korzus (SP), Krisiun (RS), Letrux (RJ), Matanza (RJ), Orquestra Brasileira de Música Jamaicana – OBMJ (SP), Pavilhão 9 (SP), Plebe Rude (DF) e Project 46 (SP).

“São vinte e tantos anos de celebração de parceria, amizade”, afirma Lúcio Maia, guitarrista da Nação Zumbi, ao Virgula, sobre o show especial que a Nação fará em parceria com BNegão, em apresentação na qual será mostrado repertório tanto do grupo pernambucano quanto do rapper carioca. “A gente vai soar pesado, pode deixar.”

Em relação ao atual momento da música brasileira, Lúcio comentou: “Eu tô muito ansioso. Eu sinto que este é um momento de ruptura e isso está pra acontecer. Tem muitas cenas rolando ao mesmo tempo, em várias cidades. Todo esse formato popular estrangulou por muitos anos esse novo acontecimento”.

“Isso é uma coisa que acontece de dez em dez anos de fato. A Nação Zumbi é uma banda que está entrando quase na sua terceira década, então a gente já viu isso acontecer algumas vezes no Brasil. E tá pra acontecer um grande boom”, afirmou.

Sobre o movimento mangue, para muitos o último grande movimento da música brasileira, ele contextualizou: “A cena naquela época surgiu pela mesma necessidade que hoje precisa surgir uma cena nova. Porque tá todo mundo meio sufocado por esse estrangular do mercado em cima desse formato quase único”, avaliou Lúcio.

“O ruim do mercado brasileiro é que parece que as coisas não podem coexistir? O rock não pode durante o sertanejo. Ou é só sertanejo, só rock, só axé music. Passou muito um período em que era tudo estrangulado. Não que estou dizendo que estas cenas são ruins. Mas estrangula e causa uma sensação de um certo sufocar até da arte, da própria cultura dos caras”, ressaltou.

Lúcio fala também que muitas das influência da banda são fruto de troca e de experiência coletiva dos integrantes da Nação. “As influências vem de muitos lugares. Tem muita literatura envolvida, cinema. A gente ouve muita música, pesquisa”, disse o herói da guitarra brasileira.

“A gente fica circulando informação e acaba que todo mundo tem um senso coletivo de saber fazer a sua parte dentro da banda através desse tipo de troca de informação.”

“Tem um monte de banda bacana acontecendo, com essas tecnologias de streaming. Spotify, Deezer, você tem acesso ao mundo pagando, sei lá, R$ 20 conto por mês. É a nova transformação da música. É um formato que veio pra ficar e ajuda muito a informação e a música a continuar circulando de forma rápida, prática”, apontou.

Em relação aos próximos passos da banda que sempre falou de Pernambuco para o mundo, ele deu um spoiler e falou do mercado.

“A gente vai lançar agora no próximo mês um single, uma canção nova. É o que todo mundo está fazendo hoje em dia, distribuindo música aos poucos. É muito mais prático, interessante, viável. Para um artista é um sacrifício você ter que fazer um álbum com dez, 14 músicas. É óbvio que na história da música você não encontra nenhum disco que tenha 14 músicas incríveis, se ele fez sete músicas você pode ter certeza que é um clássico. Na maioria das vezes, os discos vem com três, quatro hits. Um hit é o básico (risos). Daí é impossível”, disse o músico.

“Você podendo fazendo só uma música, você pode se dedicar muito mais àquela canção, a escolha, na dedicação artística dela. Enquanto que num disco, você vai fazer em 3, 4, o resto de material que você é obrigado a colocar por causa do mercado sai com uma finalização meio duvidosa. Pelo menos pro artista é assim, não estou falando como público, eu estou falando como quem grava”, finalizou Lúcio.

PROGRAMAÇÃO PORÃO DO ROCK 2018

29 de setembro

Palco 1:

16h: Ursa (DF)

17h: Clausem Vitrola Sound (DF)

18h20: Froid (DF)

19h55: Deb & The Mentals (SP)

21h30: O Tarot (DF)

23h05: Braza (RJ)

0h55: CPM 22 (SP)

Palco 2:

16h30: Matamoros (DF)

17h40: Drenna (RJ)

19h15: Monstros do Ula Ula (RJ)

20h35: Orquestra Brasileira de Música Jamaicana – OBMJ (SP)

22h10: Pavilhão 9 (SP)

00h15: Nuggetz (DF)

02h05: Nação Zumbi & Bnegão (PE/RJ)

Palco 3:

16h15: Desonra (DF)

16h55: Seconds of Noise (DF)

17h45: Deaf Kids (RJ)

18h35: Fallen Angel (DF)

19h25: La Raza (SP)

20h35: Cadibode (DF)

21h25: Project 46 (SP)

22h45: Agressivo Pau Pôdi (DF)

23h35: Gangrena Gasosa (RJ)

00h40: Deceivers (DF)

02h: Krisiun (RS)

30 de setembro

Palco 1:

16h: Ellefante (DF)

17h: Centropia (DF)

18h20: Lupa (DF)

19h55: Cordel do Fogo Encantado (PE)

22h15: Letrux (RJ)

00h30: Matanza (RJ)

Palco 2:

16h30: O Plantae (DF)

17h40: Molho Negro (PA)

19h: Francisco El Hombre (SP)

21h05: Plebe Rude (DF)

23h10: Barão Vermelho (DF)

Palco 3

16h15: Never Look Back (DF)

16h55: Damn Youth (CE)

17h45: P.U.S. (DF)

18h35: Bruto (DF)

19h25: Totem (DF)

20h15: Devotos (PE)

21h35: Device (DF)

22h25: Pense (MG)

23h25: DFC (DF)

00h25: Korzus (SP)

Artistas novos que você precisa ouvir agora – Letrux

Letrux

Créditos: Antonio Brasiliano

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Xenia França

Créditos: Thomas Artuzzi

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

ATTOOXXA

ATTOOXXA

Créditos: Rafael Ramos

Verônica Ferriani

Créditos: Ivan Silva e Elena Moccagatta

Laura Lavieri

Créditos: Karin Santa Rosa

Djonga

Djonga

Créditos: Divulgação

Geo

Créditos: Divulgação

Alt Niss

Créditos: Marina Bernardo

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Drik Barbosa

Créditos: Thiago Teotônio

Souto MC

Créditos: Marcelo Martins

Juyè

Fonte: Vírgula UOL