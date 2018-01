Esses pets foram ao veterinário e voltaram chapados de anestesia

Reprodução Doidão

Quem tem animais de estimação sabe que os bichinhos empacam, se arrastam ou tentam fugir quando dão de cara com a clínica veterinária. Cães e gatos mais experientes sabem que lá vão ter o corpo examinado ou ter o pelo tosado por máquinas barulhentas, isso quando não vão ter que tomar picadas de agulhas ou até mesmo fazer uma cirurgia.

O site colaborativo Bored Panda listou uma série de imagens de pets que foram submetidos a procedimentos veterinários e foram fotografados com expressões engraçadíssimas durante a recuperação da anestesia. Confira!



10 animais de estimação que odiaram ir ao veterinário

1 de 10

Não era passeio, era cilada

Esses pets foram submetidos a procedimentos veterinários e depois foram fotografados com expressões engraçadíssimas durante a recuperação da anestesia.

Créditos: Reprodução

