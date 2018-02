Esse homem quase morreu e precisou de cirurgia de R$ 32 mil; agora, ele viaja o mundo

Reprodução/Instagram No final de 2016, Jacob Laukaitis foi atingido por um motorista bêbado na Tailândia e acabou tendo que passar por uma cirurgia plástica que levou mais de 4 horas e que custou mais de US$ 1o mil (R$ 32 mil). E foi depois da experiência de quase morte, que tudo mudou e ele decidiu mudar o mundo!

No final de 2016, Jacob Laukaitis foi atingido por um motorista bêbado na Tailândia e acabou tendo que passar por uma cirurgia plástica que levou mais de 4 horas e que custou mais de US$ 1o mil (R$ 32 mil). E foi depois da experiência de quase morte, que tudo mudou!

“Deitado na cama do hospital, percebi que esta era uma das melhores coisas que poderia ter acontecido comigo, porque me fez perceber que a vida é curta e maravilhosa, e que eu deveria viver todos os dias da minha vida como se fossem os últimos”, contou.

Assim que deixou o hospital, Jacob decidiu aproveitar a vida nova e viajar pelo mundo. Ele escalou uma parte do Everest, esteve no Irã, fez skydiving na Nova Zelândia, andou de moto pela neve na Índia e muito mais.

Confira na galeria e siga @jacoblaukaitis no Instagram:

Homem quase morre em acidente e agora viaja o mundo

Jacob Laukaitis

Fonte: Vírgula UOL