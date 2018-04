Esse estudante teve a melhor ideia pra driblar a proibição de ouvir música na hora da prova

Os smartphones trouxeram um monte de novos vícios pra gente e um dos mais comuns, com certeza, é o de estar sempre com um fone de ouvido, escutando alguma música.

E tem quem só consiga se concentrar com um bom álbum rodando, né? Mas o que fazer quando você não pode usar o celular em um momento em que uma grande dose de concentração é necessária?

Eric Saueracker é professor de um Ensino Médio em Vancouver, no Canadá, e proibiu terminantemente que seus alunos usassem o celular durante a sua prova. Não, nem pra música. E o que um de seus alunos fez pra não desobedecer o professor e conseguiur ouvir sua musiquinha em paz ao mesmo tempo?

Levou uma vitrola pra prova.

Sério. Dá uma olhada na foto:

Students are taking their Physics Midterm exam today. I said no cell phones, not even for music since they could be used to cheat.

This student brought in a record player and is bumping Kanye in his headphones right now… pic.twitter.com/p57iMIal7D

— Eric Saueracker (@esaueracker) 11 de abril de 2018

Depois, Saueracker deu uma atualização no seu Twitter. O estudante em questão gabaritou a prova. Ah, o que ele estava ouvindo, caso você esteja se perguntando: “College Dropout”, do Kanye West.

As a follow up:

@TheItalianPacca did ace the test whilst listening to college dropout…

— Eric Saueracker (@esaueracker) 12 de abril de 2018

Fonte: Vírgula UOL