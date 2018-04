Esse delineador é à prova de acidentes de carro. Sério

Delineador.

Ok, seja honesto, você apaixonado por maquiagem. Quantos você já testou? É muito difícil encontrar um delineador que tenha o tom exato de preto que a gente quer, que não derreta na nossa cara, etc, etc, etc. A gente sabe. Mas parece que o ultimate test foi realizado. Quer dizer. Se um delineado permanece intocado durante um acidente de carro, ele com certeza vai resistir ao seu rolê, cara.

A usuária do twitter @guadalahari estava olhando resenhas para decidir qual produto comprar quando ela se deparou com a melhor avaliação do mundo sobre o delineador Tattoo, da Kate Von D (sim, a gente vai dar o nome da marca, ele resistiu a um acidente de carro, pelo amor de deus!). Uma consumidora deu seu depoimento contando que enquanto ela estava parada no acostamento esperando um guincho, foi atingida por um motorista que ia a quase 90 quilômetros por hora! Ela sobreviveu, tá tudo ok, beleza, mas obviamente a maquiagem dela ficou destruída durante todo o choro e as oito horas (!) na emergência do hospital.

Menos o delineador.

O delineador, amigos.

Y’all I was really out here looking for a new eyeliner and look at this review lmfaooo

She deadass took a picture in her neck brace I am deceased pic.twitter.com/j9jHjAei06

— lahari (@guadalahari) 24 de abril de 2018

Fonte: Vírgula UOL