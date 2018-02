Esse “cheeseburguer” é feito apenas com nove tipos diferentes de queijo

Reprodução Cheeseburguer

A Hungryhouse, um serviço de entrega de comida com sede no Reino Unido, decidiu vender um sanduíche chamado “The Ultimate Cheeseburger”.

Grande suficiente para saciar quatro pessoas, apesar do nome, não tem hambúrguer algum. Na realidade, ele é uma grande torre com nove tipos de queijos diferentes empilhados um sobre o outro.

Entre os queijos: fatias de mussarela, Camembert, Red Leicester, queijo alemão defumado, Babybel, Gorgonzola, Stilton, Eda e queijo americano.

Reprodução Cheeseburguer

Fonte: Vírgula UOL