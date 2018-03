Esse cara tem uma piscina de bolinhas… Mas com latas de cerveja

Yep, você leu direito. Tá vendo esse cara aí em cima, no meio de um monte de lata de cervejas? Não, ele não está em um centro de reciclagem. Ele montou uma piscina de bolinhas pra ele. Sendo que, aqui, as bolinhas na verdade são latas de cerveja.

A “piscina de latinhas” está em Moonta, uma cidade no sul da Austrália. Ela é resultado de um árduo trabalho de, pasmem, 15 anos! O vídeo foi postado por Tammy Penhall, no YouTube, e ela conta que a piscina contém cerca de 30 mil latinhas da cerveja predileta do cara, a nacional Victoria Bitter. Dá uma olhada na felicidade da criança:



Fonte: Vírgula UOL