Esse cachorrinho fica maluco de felicidade ao brincar na areia

Quem tem um cachorro sabe: poucas coisas superam a animação desses bichinhos quando estão em um lugar que gostam. É muita correria, latidos, pulos e línguas de fora. Quer um exemplo?

Esse bonitinho é um galgo inglês, raça que pode chegar até a 70km/h. Olha a felicidade do bichinho ao ser levado pra dar uma volta na praia! É a coisa mais fofa do mundo:

reminder that saltwater can cause your dog’s electronics to malfunction. pic.twitter.com/PnxiBOvu7A

— Clint Falin (@ClintFalin) 29 de março de 2018

“Lembrete que a água salgada pode fazer as partes eletrônicas do seu cachorro não funcionarem direito”

