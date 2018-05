Essa vlogueira foi desafiada a se transformar na Mona Lisa com maquiagem e o resultado é inacreditável

A habilidade de algumas pessoas com a maquiagem é realmente inacreditável!

Dá uma olhada nessa maquiadora, a chinesa He Yuhong. Ela tem 26 anos e é dona de um canal no Miaopai, o YouTube da China. Ela está acostumada a se transformar em celebridades por meio de truques de maquiagem, mas acabou sendo desafiada por um fã, de brincadeira a tentar imitar obras de arte. Ela topou o desafio e encarnou o go big or go home: He se transformou na própria Mona Lisa! Dá uma olhada na transformação:

He Yuhong

Créditos: Reprodução

He Yuhong se transformando em Mona Lisa

He Yuhong se transformando em Mona Lisa

He Yuhong se transformando em Mona Lisa

He Yuhong se transformando em Mona Lisa

He Yuhong se transformando em Mona Lisa

He Yuhong se transformando em Mona Lisa

He Yuhong

He Yuhong se transformando em Mona Lisa

He Yuhong se transformando em Mona Lisa

He Yuhong se transformando em Mona Lisa

He Yuhong se transformando em Mona Lisa

He Yuhong se transformando em Mona Lisa

He Yuhong se transformando em Mona Lisa

Fonte: Vírgula UOL