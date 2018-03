Essa senhora de 87 anos usa o Paint de uma maneira impressionante

Reprodução/Instagram Usando apenas o Microsoft Paint, ela faz desenhos impressionantes, que você provavelmente jamais conseguiria fazer

Algumas avós podem gastar o tempo cuidando dos netos, indo para academia e várias outras atividades, mas, certamente, nenhuma tem um hobby tão específico quanto Concha Garcia Zaera, de 87 anos.

Usando apenas o Microsoft Paint, ela faz desenhos impressionantes, que você provavelmente jamais conseguiria fazer. “Meu marido caiu doente e eu tinha que tomar conta dele. Então, eu não podia sair muito”, explicou.

“Comecei pintando coisas pequenas, uma casa, uma montanha. No final, fui adicionando detalhes e o resultado foi muito bacana”, contou.

Ela costumava postar sua arte no Facebook, mas os netos sugeriram que migrasse para o Instagram. Atualmente, ela já tem mais de 108 mil seguidores.

Créditos: Reprodução/Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL