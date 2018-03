Essa moça de 25 anos tem selfies com mais de 500 celebridades

Leia maisAlguém já reparou que esses brasileiros famosos são sósias de …Gente como a gente: famosos que foram flagrados em transportes …

A britânica Sarah winterman, moradora da cidade de Derbshire, não é uma fã qualquer de celebridades. Ela é uma super fã! Aos 25 anos de idade, possui selfies com mais de 500 famosos do cinema, televisão e da música, informa o Daily Mail.

Sarah começou a ‘caçar’ celebridades em 2009. Ao site, ela diz que depois de sua primeira selfie com um famoso, ficou viciada em encontrá-los e abordá-los.

Entre os seus ‘troféus fotográficos’ estão Mark Wahlberg, Oprah, Cara Delevingne, Emma Stone, Katy Perry, Millie Bobby Brown, Robert Pattinson, Paris Hilton e muitos outros. Inclusive, Sarah já é reconhecida por muitos deles. “A minha celeb favorita é Anne Hathaway. Ela até me reconhece quando me ve”, diz.

Veja alguns famosos da coleção fotográfica de Sarah:

Maior fã! Moça tem selfie com mais de 500 celebs

1 de 16

Com Millie Bobby Brown

Créditos: Reprodução Daily Mail

Com Jake Gyllenhaal

Créditos: Reprodução Daily Mail

Com Katy Perry

Créditos: Reprodução Daily Mail

Com Anne Hathaway

Créditos: Reprodução Daily Mail

Com Paris Hilton

Créditos: Reprodução Daily Mail

Com Robert Pattinson

Créditos: Reprodução Daily Mail

Com Margot Robbie

Créditos: Reprodução Daily Mail

Com Daisy Ridley

Créditos: Reprodução Daily Mail

Com Alicia Vikander

Créditos: Reprodução Daily Mail

Com Oprah

Créditos: Reprodução Daily Mail

Com Cara Delevingne

Créditos: Reprodução Daily Mail

Com Noah Schnapp

Créditos: Reprodução Daily Mail

Com Kesha

Créditos: Reprodução Daily Mail

Com Emma Stone

Créditos: Reprodução Daily Mail

Com Mark Wahlberg

Créditos: Reprodução Daily Mail

Moça tem selfie com mais de 500 celebs

Créditos: Reprodução Daily Mail

Fonte: Vírgula UOL