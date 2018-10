Esquilo com seios grandes chama atenção em zoológico

(Foto: reprodução Twitter/ @boblim1204)

Parece até a personagem Clarice, do desenho animado Tico e Teco, da Disney, mas é um animalzinho da vida real. No zoológico Inokashira Park, em Tóquio, Japão, um esquilo chamou a atenção dos visitantes por ter ‘seios grandes’.

Isso mesmo! O bichinho possui duas mamas volumosas, o que não é normal nos esquilos. Segundo o The Sun, a resposta para isso é que as fotos foram feitas momentos antes do período de hibernação, que é quando os animais engordam consideravelmente.

Não se sabe se o esquilo ‘de seios’ é fêmea ou macho, mas a imagem do bichinho, postada pelo pelo perfil @boblim1204 no Twitter, viralizou e os internautas estão dizendo que é sexy.

Esquilo com seios grandes

Créditos: reprodução twitter/ @boblim1204

