Esquema de desvios no Detran teve início na gestão Silval

Consta na decisão que Dóia disse em delação premiada que Savi tinha grande influência nas decisões do governo.

No início da gestão de Teodoro Lopes, foram estabelecidos que contratos de veículos e cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de compra e venda com reserva de domínio ou de penhor, celebrados por instrumento público ou privado, deveriam ser registrados no Detran.

“Todos os envolvidos tinham funções definidas, desde a abertura de empresas, até as diversas transações financeiras em contas bancárias de parentes e terceiros, inclusive, alguns ainda não identificados, para fazer circular a propina, sem levantar suspeitas de fraude e crime”, diz a decisão.

Durante as investigações, foram colhidas provas, entre elas documentos e extratos bancários que demonstram a abertura de empresas fantasmas e transações financeiras ilícitas, em inúmeras contas bancárias dos “mentores da trama, até familiares mais distantes, que seriam feitas para desviar a natureza da propina”, de acordo com o MP.

“São verossímeis as alegações do Ministério Público e induzem indícios de materialização e autoria da formação de uma organização criminosa com fins ilícitos, consistentes na burla de licitação e recebimento de vantagem pecuniária em prejuízo aos cofres públicos, por outro lado não se evidencia a urgência da medida”, afirma o desembargador.

Operação Bereré

A Operação Bereré cumpre mandados em Cuiabá, Sorriso, a 420 km de Cuiabá, e Brasília, pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) e pela Polícia Civil, contra desvio de verba do Detran.

Foram cumpridos mandados na casa do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Eduardo Botelho (PSB), na casa e no gabinete do deputado Mauro Savi (PSB), na casa do ex-deputado federal Pedro Henry e nas casas de servidores públicos e empresários.