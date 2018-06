Esqueleto Skellie vira celebridade do Instagram

Conheça Skellie, apenas uma menina normal. Ela pode parecer como todas que você conhece, exceto pelo fato de que Skellie é um esqueleto!

O que começou como uma piada interna entre colegas de trabalho se tornou uma das mais engraçadas contas do Instagram. A gerente de mídia social, Dana Herlihey, não resistiu em criar um perfil no Instagram para o esqueleto do Dia das Bruxas que ela e seus colegas de trabalho costumavam usar para brincar um com o outro.

Três anos depois de seu primeiro post, ela ainda está posando e fotografando Skellie e criando sua personalidade.

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL