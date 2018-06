Especialista dá 5 dicas simples para deixar sua casa (e você!) mais felizes

A sua casa diz muito sobre sua energia e como está sua vida. Já dizia a nossa avó que arrumar a cama logo cedo é a primeira e melhor atitude pra manter também a vida organizada. Por isso que Victoria Harrison, editora do site de design Houzz, fez uma pesquisa e lançou o livro ‘Happy By Design’ (Feliz pelo Design, em português) com dicas práticas de como deixar o lar mais feliz.

Leia maisColar pássaros falsos em fotos é nova moda entre blogueiros de …

Ela diz que, com o tempo e a rotina, estas pequenas mudanças podem sim refletir a harmonia do ambiente e ter aspectos positivos na convivência entre os moradores.

Confira 5 passos simples na galeria:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

5 dicas para ter uma casa mais feliz

1) Espalhe essências pela casa. Elas podem melhorar sua energia. Baunilha, por exemplo, deixa o quarto mais aconchegante. Cheiros cítricos vão bem na cozinha e sala de jantar.

Créditos: Reprodução

5 dicas para ter uma casa mais feliz

2) Aposte em algum ponto de amarelo. Segundo uma pesquisa da Universidade de Manchester, esta é a cor mais feliz.

Créditos: Reprodução

5 dicas para ter uma casa mais feliz

3) Tenha plantas! Cactus, por exemplo, exigem praticamente nenhum cuidado. Elas são ótimas para oxigenar o ambiente.

Créditos: Reprodução

5 dicas para ter uma casa mais feliz

4) Use espelhos para refletir a luz. No lugar certo, eles podem aumentar o ambiente e até dar mais aconchego ao refletir o pôr-do-sol, por exemplo.

Créditos: Reprodução

5 dicas para ter uma casa mais feliz

5) Mantenha as janelas livres para circulação e com cortinas abertas o máximo que puder. A ideia é ter a maior quantidade de luz natural possível.

Créditos: Reprodução

5 dicas para ter uma casa mais feliz

1) Espalhe essências pela casa. Elas podem melhorar sua energia. Baunilha, por exemplo, deixa o quarto mais aconchegante. Cheiros cítricos vão bem na cozinha e sala de jantar.

Créditos: Reprodução

5 dicas para ter uma casa mais feliz

2) Aposte em algum ponto de amarelo. Segundo uma pesquisa da Universidade de Manchester, esta é a cor mais feliz.

Créditos: Reprodução

5 dicas para ter uma casa mais feliz

3) Tenha plantas! Cactus, por exemplo, exigem praticamente nenhum cuidado. Elas são ótimas para oxigenar o ambiente.

Créditos: Reprodução

5 dicas para ter uma casa mais feliz

4) Use espelhos para refletir a luz. No lugar certo, eles podem aumentar o ambiente e até dar mais aconchego ao refletir o pôr-do-sol, por exemplo.

Créditos: Reprodução

5 dicas para ter uma casa mais feliz

5) Mantenha as janelas livres para circulação e com cortinas abertas o máximo que puder. A ideia é ter a maior quantidade de luz natural possível.

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Vencedores do MasterChef criam menu para motel

Projetos da arquiteta Carla Juaçaba

Sobremesas veganas

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Vencedores do MasterChef criam menu para motel

Projetos da arquiteta Carla Juaçaba

Sobremesas veganas

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1283126’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL