Especial para os cansados! Academia troca exercícios por “aulas de cochilo”

Uma academia no Reino Unido agora oferece aulas de cochilo para quem precisa descansar algumas horas, no meio do dia.

São aulas de uma hora de duração, divididos em 15 minutos de alongamento e 45 minutos de cochilo.

Ah, a sala fica em uma temperatura adequada para um bom sono, além de ter camas macias e cobertores poderosos.

E engana-se quem acha que não vai queimar nenhuma gordurinha. Dormir também queima calorias e ainda revigora a mente!

Esse pessoal decidiu investir pesado na academia

1 de 25

Antes e depois

3 anos de treinos

Créditos: Reprodução

Antes e depois

3 anos e três meses de Lifting

Créditos: Reprodução

Antes e depois

3 meses de academia, pai de três filhos, 45 anos

Créditos: Reprodução

Antes e depois

4 anos de Lifting

Créditos: Reprodução

Antes e depois

4 anos e 14 quilos de diferença

Créditos: Reprodução

Antes e depois

Cinco anos de diferença entre as fotos

Créditos: Reprodução

Antes e depois

De 42 kg para 53 kg

Créditos: Reprodução

Antes e depois

De 59 kg para 78,5 kg em 2 anos

Créditos: Reprodução

Antes e depois

De 60 kg para 71 kg em um ano

Créditos: Reprodução

Antes e depois

Dois anos treinando todos os dias

Créditos: Reprodução

Antes e depois

Seis meses de trabalho, de 47 kg a 63 kg

Créditos: Reprodução

Antes e depois

Transformação após 1 ano e meio

Créditos: Reprodução

Antes e depois

Transformação após 1 ano e três meses

Créditos: Reprodução

Antes e depois

Transformação após 1 anos de bodybuilding

Créditos: Reprodução

Antes e depois

Transformação após 2 anos e meio de bodybuilding

Créditos: Reprodução

Antes e depois

Transformação após 2 anos e meio de trabalho

Créditos: Reprodução

Antes e depois

Transformação após 2 anos

Créditos: Reprodução

Antes e depois

Transformação após 2 meses

Créditos: Reprodução

Antes e depois

Transformação após 4 meses

Créditos: Reprodução

Antes e depois

Transformação após 4,5 meses

Créditos: Reprodução

Antes e depois

Transformação após 5 anos

Créditos: Reprodução

Antes e depois

Transformação após 6 meses

Créditos: Reprodução

Antes e depois

Transformação após 8 anos

Créditos: Reprodução

Antes e depois

Três anos de trabalho

Créditos: Reprodução

Antes e depois

Um ano e meio de Lifting

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL