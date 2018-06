Espaços culturais de São Paulo têm programação especial sobre futebol

Museus, salas de concerto e bibliotecas de São Paulo terão programação especial em junho para celebrar a Copa do Mundo e homenagear a cultura russa. Transmissão dos jogos, exposições, oficinas e apresentações musicais com obras de compositores russos fazem parte das atividades previstas para ocorrer nos espaços da Secretaria Estadual de Cultura.

Na Biblioteca Parque Villa-Lobos, zona oeste paulistana, todas as sextas-feiras deste mês, das 16h30 às 18h, a atividade Chute de Letra oferece jogos e brincadeiras com o tema futebol. Os colecionadores do álbum de figurinha da Copa também poderão ir ao local para o tradicional troca-troca nas sextas, sábados e domingos das 14h às 17h. Nos dias 23 e 25 de junho, das 10h às 17h, ocorrerá o Festival de Jogos Antigos, quando serão disponibilizados para o público pebolim e futebol de botão.

Na Biblioteca de São Paulo, na zona norte, o Chute de Letra será às quinta-feiras das 16h às 17h30. A troca de figurinhas ocorre nas sextas, sábados e domingos, das 14h às 17h. No dia 17, a Hora do Conto, às 12h30, apresentará a estória russa Formosa Vassilissa, que fala sobre uma menina que perdeu a mãe e ganhou uma boneca para ajudá-la a lidar com a madrasta e as filhas da madrasta.

Também é possível encontrar nas bibliotecas diversas obras de autores russos, como Os Demônios, de Fiódor Dostoiévski. Para quem quiser saber mais sobre futebol, os livros O planeta Neymar: um perfil, de Paulo Vinícius Coelho, e O Brasil nas Copas, de Marcos Sérgio Silva, podem ser um bom material de leitura. Todas as atividades são gratuitas e não é necessário realizar inscrição.

Museus

O Museu do Futebol apresenta a exposição A Primeira Estrela: o Brasil na Copa de 1958, que conta a história da primeira conquista da seleção brasileira no mundial. Além disso, durante todo o mês serão exibidos 39 jogos do campeonato em um espaço decorado especialmente para a competição. No dia 23, às 10h, ocorrerá a 1ª Feira Foot, que vai reunir itens retrô de futebol, venda de memorabília, bate-papo sobre memórias do esporte e troca de artigos colecionáveis. Para fechar o mês, nos dias 30 de junho e 1º de julho, o 3º Arraial do Charles Miller.

No Museu Afro Brasil, a exposição Isso É Coisa de Preto – 130 Anos da Abolição da Escravidão ressalta “a competência, o talento e a resistência negra nos esportes e em outros campos, como a arquitetura e as artes”. Pelé, Djalma Santos, Garrincha e Jairzinho são alguns dos jogadores homenageados na mostra. Eles são os principais responsáveis pelas três primeiras conquistas mundiais do Brasil.

No Museu da Imagem e do Som (MIS) será realizada a Maratona Infantil, no dia 24 a partir das 10h, com atividades que envolvem o mundo do futebol e as festas juninas. Na atividade Intervenção Futebolando, às 10h30, 12h30 e 14h, dois palhaços futebolísticos vão convidar o público a praticar atividades físicas utilizando jargões do esporte.

Música

Compositores russos serão destaque nas apresentações dos dias 21 e 22 da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) na Sala São Paulo. Entre os homenageados dos concertos sinfônicos estão Prokofiev, Shostakovich e Tchaikovsky. Quem visitar a Sala São Paulo pode conferir ainda livros, CDs e DVDs de autores e artistas russos disponíveis na Loja Clássicos, localizada dentro do prédio da Sala.

Toda a programação está disponível no site da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.

Fonte: Agência Brasil