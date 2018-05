Escravas do casamento: mulheres vivem sob abuso diário no Reino Unido

Vítima de abusos no casamento, Sunny Angel escreveu o livro ‘Wings’ contando sua história

Traídas pela família, isoladas do mundo e estupradas diariamente pelos maridos. Essa foi a descrição de uma adolescente de 17 anos, desesperada, ao pedir ajuda na Inglaterra. Ela conheceu o parceiro aos 16 anos e foi forçada a se casar. Na primeira noite do casal, segundo ela, o marido a cortou para poder “consumar” o matrimônio. Segundo publicado pelo The Guardian, milhares de adolescentes são forçadas a se casar na Inglaterra e vivem uma espécie de “escravidão da modernidade” que envolve tráfico humano, tortura e violência.

A jovem entrou em contato com a organização Karma Nirvana. Em 2017, a organização recebeu mais de 700 ligações de meninas menores de 18 anos, e 9 mil no total sobre casamentos forçados. “As vítimas são relutantes a denunciar por medo de que a polícia não acredite”, disse uma das ativistas da Karma Nirvana, que cuida das ligações telefônicas.

O Daily Mail publicou que mais de 3,5 mil casos de casamentos forçados no Reino Unido foram denunciados em um período de três anos. O número de cidadão britânicos e de casos em que a pessoa é levada ao Reino Unido especificamente para o casamento são incertos. Segundo a Karma Nirvana, mulheres levadas ao Reino Unido geralmente não falam inglês, não têm dinheiro ou familiares por perto, por isso ficam o tempo todo sob ameaça de deportação caso descumpram o acordo.

Arábia Saudita

O país islâmico pune estuprador e vítima com decapitação em público. As cabeças são costuradas de volta ao corpo e os envolvidos são enterrados. Também há a execução por apedrejamento, que é mais lenta e sofrida para o criminoso

Créditos: Reprodução

Afeganistão

O estuprador é morto com tiro na cabeça. A sentença é aplicada em quatro dias

Créditos: Reprodução

China

Tem pena de morte ao estuprador. Um tiro é disparado na espinha dorsal, abaixo do pescoço na aplicação da sentença. O sistema de condenação acontece de forma rápida e, em alguns casos, homens inocentes são executados. Castração também pode ser usada como pena para estupradores

Créditos: Reprodução

Emirados Arabes Unidos

Estuprou, morreu. Nos Emirados Árabes Unidos, o estuprador é enforcado em um período máximo de sete dias após a condenação

Créditos: Reprodução

Coreia do Norte

Regida por um ditador, a Coreia do Norte aplica punição instantânea a estupradores: o criminoso é morto com tiro na cabeça

Créditos: Reprodução

Irã

O estuprador é condenado à morte e enforcado em público. Em alguns casos, a vítima pode impedir a pena de morte e o estuprador é condenado à prisão perpétua

Créditos: Reprodução

Índia

Estupro não era considerado um crime grave no país, mas as coisas mudaram em 2013. Uma mudança na lei instituiu que estupradores podem ser condenados à morte e até executados por enforcamento

Créditos: Reprodução

Holanda

Na Holanda, diversos atos são considerados “estupro”. Até mesmo dar selinho em alguém sem permissão pode envolver punição por estupro. As penas variam de acordo com a idade e condições do criminoso, mas variam de 4 a 15 anos

Créditos: Reprodução

França

Na França, a pena para crimes que envolvem estupro também variam de acordo com as características do caso. As sentenças variam de 15 anos, 30 anos e até prisão perpétua com base nos danos causados à vítima

Créditos: Reprodução

Estados Unidos

Os Estados Unidos seguem as leis federais e estaduais. Se o caso de estupro é julgado pela lei federal, o estuprador pode ser condenado à prisão perpétua

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL