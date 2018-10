Escolas transformam cadeiras em bicicletas para crianças malharem enquanto estudam

Duas escolas primárias na Inglaterra decidiram agir contra o aumento de casos de alunos acima do peso instalando pedais nas cadeiras. Enquanto estudam gramática, matemática e francês, os alunos de sete e oito anos também pedalam e queimam calorias.

Segundo o site Daily Mail, o dispositivo mede o tempo de exercício, o número de calorias gastas e a quantidade de pedaladas. Já são mais de 430 alunos que pedalam durante algumas aulas na Red Oak Primary School, na cidade de Lowestoft.

“Além da atividade física, as aulas ficaram mais divertidas e também mais quietas, já que os alunos pararam de correr de um lado para o outro. Eles estão empolgados com a ideia”, disse Johnny Lee, coordenador da escola. Segundo ele, a iniciativa foi de uma professora que viu um projeto semelhante na Escandinávia.

Fonte: Vírgula UOL