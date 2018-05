Escolas municipais do Rio param nesta 2ª; sistema estadual funcionará

As escolas municipais do Rio de Janeiro não funcionarão nesta segunda-feira (28), por causa dos reflexos da greve dos caminhoneiros. Já o sistema estadual de ensino vai funcionar durante toda a semana. Os anúncios foram feitos neste domingo (27) pelo prefeito, Marcelo Crivella, e pelo secretário estadual de Educação, Wagner Victer.

Segundo a prefeitura do Rio, o recesso escolar se deve ao fato de que funcionários, professores e alunos poderão ter dificuldade para chegar às escolas. Além disso, há problemas em se garantir a merenda para os alunos, pois muitos itens não estão disponíveis.

Apesar das dificuldades, o sistema estadual funcionará totalmente, conforme garantiu Victer, após reunião do gabinete de crise do governo do estado. Ele disse que, ao longo da semana, foram feitos planejamentos para garantir a alimentação dos alunos.

Ônibus

Representantes do sindicato das empresas de ônibus do município, o Rio Ônibus, e do sistema BRT, de ônibus expresos, informaram que os dois sistemas juntos circularão nesta segunda com 40% de sua capacidade. A expectativa é de que, ao longo da semana, esse percentual suba na medida em que a situação se normalize.

Hospitais

De acordo com a prefeitura do Rio, na área de saúde do município, além dos hospitais e serviços de urgência e emergência, as unidades de atenção primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) estão funcionando.

Os cilindros de gases medicinais estão abastecidos e garantidos pelos próximos dias, assim como os tanques de boa parte das ambulâncias e veículos de serviços essenciais. Nos hospitais, está sendo dada prioridade absoluta ao atendimento de urgência e emergência, que não podem ser interrompidos.

A alimentação dos pacientes, acompanhantes e profissionais está mantida, tendo sido realizadas adaptações necessárias aos cardápios.

Fonte: Agência Brasil