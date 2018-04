Escola manda menina colocar adesivo nos mamilos por não usar sutiã

Foto da camiseta usada

Uma garota de 17 anos foi obrigada pela escola onde estuda, nos Estados Unidos, a colocar adesivos nos mamilos por ir à aula sem sutiã. A história viralizou após a a mãe da jovem, Kari Knop, fazer um post sobre o assunto no Facebook.

Lizzy foi à escola usando uma camiseta cinza e bem larga e, após assistir as aulas, foi chamada até a diretoria. “Eles pediram para a minha filha colocar uma camiseta a mais. Disseram para ela andar de um lado para o outro para ver o quanto seus seios se movimentavam”, contou Kari.

“A diretora da escola me disse que Lizzy foi chamada porque muitos alunos estavam falando dela. Perguntei se algum deles foi repreendido por estarem falando dela e ela me falou que na verdade eles não estavam falando dela, mas sim encarando-a. Então, perguntei se algum funcionário disse para eles olharem para o rosto dela em vez de encararem seus seios. A diretora ficou em silêncio”, contou ainda.

Lizzy contou que chorou muito ao ir para enfermaria, onde lhe deram quatro Ban-aids para que ela colocasse nos mamilos. Foi so aí que ela teve a ideia de ligar para sua mãe. A diretora disse o uso do sutiã, realmente, não é obrigatório no código da escola. Ela também admitiu que o incidente foi tratado de forma inapropriada.

A adolescente afirmou ao Metro que seguirá desrespeitando a regra como protesto como uma política injusta por parte da escola.

Fonte: Vírgula UOL