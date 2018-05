Erupção do vulcão Kilauea no Havaí já destruiu mais de 30 casas

Região sofreu o terremoto mais forte dos últimos 40 anos

A erupção do vulcão Kilauea, no Havaí, já destruiu 31 casas e fez com que mais de 1,7 mil deixassem suas casas, segundo as autoridades norte-americanas. Bombeiros vistoriam a área atingida pela lava. O vulcão entrou em erupção na sexta (4), durante uma série de terremotos na região. As informações são do The Guardian.

Leia maisFake news: ‘erupção do fim do mundo’ em supervulcão é boatoMoradores enxergam “rosto” assustador em incêndio no maior vulcão …

A defesa civil do Havaí informou que duas novas fissuras se abriram, totalizando nove no total. Segundo cientistas, o vulcão pode lançar mais lava pelas novas fissuras, mas é difícil de prever a localização exata. A região continua sofrendo terremotos, entre eles, um tremor que atingiu 6,9 graus de magnitude, sendo o mais forte que atingiu o Havaí em 40 anos.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Vulcão Fuego e a Via Láctea

Albert Dros tem 31 anos e é um fotógrafo alemão de paisagens premiado

Créditos: Reprodução/Albert Dros

Vulcão Fuego e a Via Láctea

Albert Dros tem 31 anos e é um fotógrafo alemão de paisagens premiado

Créditos: Reprodução/Albert Dros

Vulcão Fuego e a Via Láctea

Albert Dros tem 31 anos e é um fotógrafo alemão de paisagens premiado

Créditos: Reprodução/Albert Dros

Vulcão Fuego e a Via Láctea

Albert Dros tem 31 anos e é um fotógrafo alemão de paisagens premiado

Créditos: Reprodução/Albert Dros

Vulcão Fuego e a Via Láctea

Albert Dros tem 31 anos e é um fotógrafo alemão de paisagens premiado

Créditos: Reprodução/Albert Dros

Vulcão Fuego e a Via Láctea

Albert Dros tem 31 anos e é um fotógrafo alemão de paisagens premiado

Créditos: Reprodução/Albert Dros

Vulcão Fuego e a Via Láctea

Albert Dros tem 31 anos e é um fotógrafo alemão de paisagens premiado

Créditos: Reprodução/Albert Dros

Vulcão Fuego e a Via Láctea

Albert Dros tem 31 anos e é um fotógrafo alemão de paisagens premiado

Créditos: Reprodução/Albert Dros

Vulcão Fuego e a Via Láctea

Albert Dros tem 31 anos e é um fotógrafo alemão de paisagens premiado

Créditos: Reprodução/Albert Dros

Vulcão Fuego e a Via Láctea

Albert Dros tem 31 anos e é um fotógrafo alemão de paisagens premiado

Créditos: Reprodução/Albert Dros

Vulcão Fuego e a Via Láctea

Albert Dros tem 31 anos e é um fotógrafo alemão de paisagens premiado

Créditos: Reprodução/Albert Dros

Vulcão Fuego e a Via Láctea

Albert Dros tem 31 anos e é um fotógrafo alemão de paisagens premiado

Créditos: Reprodução/Albert Dros

Vulcão Fuego e a Via Láctea

Albert Dros tem 31 anos e é um fotógrafo alemão de paisagens premiado

Créditos: Reprodução/Albert Dros

Vulcão Fuego e a Via Láctea

Albert Dros tem 31 anos e é um fotógrafo alemão de paisagens premiado

Créditos: Reprodução/Albert Dros

Vulcão Fuego e a Via Láctea

Albert Dros tem 31 anos e é um fotógrafo alemão de paisagens premiado

Créditos: Reprodução/Albert Dros

Vulcão Fuego e a Via Láctea

Albert Dros tem 31 anos e é um fotógrafo alemão de paisagens premiado

Créditos: Reprodução/Albert Dros

Vulcão Fuego e a Via Láctea

Albert Dros tem 31 anos e é um fotógrafo alemão de paisagens premiado

Créditos: Reprodução/Albert Dros

Vulcão Fuego e a Via Láctea

Albert Dros tem 31 anos e é um fotógrafo alemão de paisagens premiado

Créditos: Reprodução/Albert Dros

Mais galerias

10 tatuagens russas e seus significados

Fotógrafos registram momentos de refugiados rohingya

Arthur Veríssimo reúne fotos em Grafismos Transcendentais

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

10 tatuagens russas e seus significados

Fotógrafos registram momentos de refugiados rohingya

Arthur Veríssimo reúne fotos em Grafismos Transcendentais

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1212983’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL