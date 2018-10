Erick Jay é o 1º DJ brasileiro a disputar o Goldie Awards: ‘O mundo está vendo o meu trabalho’

(Foto: divulgação) Erick Jay

Leia mais’Tenho um pezinho no pop rock’, diz Lucas LuccoLudmilla mostra cabelo natural crescendo: “Não vejo a hora de …

Novamente o Brasil será bem representado no exterior. O DJ paulistano Erick Jay está prestes a embarcar para os EUA onde disputará o Goldie Awards, um dos maiores campeonatos de toca-discos do mundo, que será realizado no dia 8 de novembro em Nova Iorque. É a primeira vez que um brasileiro participa do torneio.

“Quando recebi o email dizendo: ‘Parabéns, você foi selecionado para participar do Goldie Awards’, eu amei”, diz Erick Jay em entrevista ao Virgula. Empolgado, o DJ continua: “Como é a segunda edição do campeonato, achei que não iriam me chamar tão rápido, mas aí você vê realmente que o mundo está vendo o meu trabalho. Fiquei muito feliz porque era uma das minhas metas para este ano”.

Participar de campeonatos fora do Brasil não é novidade para Erick. O DJ toca no exterior desde 2009 e coleciona muitos prêmios. Em 2016, atingiu o ápice da carreira ao conquistar os dois títulos mundiais mais importantes da categoria: DMC World, em Londres e IDA World, na Polônia. Neste ano, foi representar a América do Sul no Kame World Class, na Nova Zelândia.

“Representar o país é muito difícil devido à falta de patrocínio, reconhecimento, etc. Mas, é muito importante ter um DJ brasileiro competindo no cenário mundial e na maioria das vezes sou um dos únicos (ou o único) da América do Sul”, conta ele sobre a responsabilidade. “Algumas pessoas lá fora acham que no Brasil não tem tanta cultura assim na arte dos toca discos, mas temos e bastante”, diz.

No Goldie Awards, oito participantes do mundo todo serão julgados por um time de feras: Mark Ronson, Just Blaze, Craze, Murda Beatz, El-P, Anna Lunoe, Boys Noize e Venus X. Cada participante apresentará um set de cinco minutos onde será avaliado criatividade e originalidade, técnica e habilidade, seleção musical, presença de palco e interação com o público presente.

“Quando disputo um campeonato mundial, levo comigo o foco e a disciplina dos japoneses, o espírito de campão dos americanos e a simplicidade e humildade dos brasileiros”, revela Erick. O DJ também adianta algumas de suas táticas para vencer o torneio: “Primeiramente, vou manter a calma e a frieza de executar as rotinas. E ser o mais original possível”.

Vai, Erick Jay, traz mais um título para o Brasil!

Assista ao vídeo que o classificou para o Goldie Awards:

Visualizar esta foto no Instagram.



Here we go @goldieawards @atrak #goldieawards #goldieawards2018 . This is my vídeo submission to enter into the #goldieawards #goldieawards2018

Uma publicação compartilhada por erickjay (@erickjay) em 23 de Ago, 2018 às 2:47 PDT

Confira também: “DJs fundamentais da música eletrônica no Brasil”:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Osvaldo Pereira

Créditos: divulgação

DJ Gregão ou Mans

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ Grego

Créditos: Reprodução/Facebook

Newton Duarte, o Big Boy

Créditos: Reprodução/Facebook

Ricardo Lamounier

Créditos: Reprodução/Facebook

Marquinhos MS

Créditos: Reprodução/Facebook

Ricardo Guedes

Créditos: Reprodução/Facebook

Dom Lula

Créditos: Reprodução/Facebook

Ademir Lemos

Créditos: Reprodução/Facebook

Monsieur Limá

Créditos: Reprodução/Facebook

Dom Filó

Créditos: Reprodução/Facebook

Sonia Abreu

Créditos: Reprodução/Facebook

Iraí Campos

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ Marky

Créditos: Divulgação

Gui Boratto

Créditos: Divulgação

Dudu Marote

Créditos: Gabriel Quintão

Mister Sam

Créditos: Divulgação

DJ Memê

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ Mau Mau

Créditos: Divulgação

Renato Lopes

Créditos: Reprodução/Facebook

Felipe Venâncio

Créditos: Divulgação

Anderson Noise

Créditos: PeterEatonGurnz/Divulgação

Renato Ratier

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ Magal

Créditos: Albano Mendes

Renato Cohen

Créditos: Reprodução/Facebook

Eli Iwasa

Créditos: Divulgação/Bill Ranier

DJ Feio

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ Rica Amaral

Créditos: Reprodução/Facebook

Mara Bruiser

Créditos: Reprodução/Facebook

Tony Hits

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ Rica Amaral

Créditos: Reprodução/Facebook

Ademir do Bateau e Big Boy, no Baile da Pesada

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ Mau Mau

Créditos: Divulgação

Felipe Venâncio

Créditos: Divulgação/Rodrigo Marques

Os DJs e irmãos, Grego e Greguinho

Osvaldo Pereira

Créditos: divulgação

DJ Gregão ou Mans

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ Grego

Créditos: Reprodução/Facebook

Newton Duarte, o Big Boy

Créditos: Reprodução/Facebook

Ricardo Lamounier

Créditos: Reprodução/Facebook

Marquinhos MS

Créditos: Reprodução/Facebook

Ricardo Guedes

Créditos: Reprodução/Facebook

Dom Lula

Créditos: Reprodução/Facebook

Ademir Lemos

Créditos: Reprodução/Facebook

Monsieur Limá

Créditos: Reprodução/Facebook

Dom Filó

Créditos: Reprodução/Facebook

Sonia Abreu

Créditos: Reprodução/Facebook

Iraí Campos

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ Marky

Créditos: Divulgação

Gui Boratto

Créditos: Divulgação

Dudu Marote

Créditos: Gabriel Quintão

Mister Sam

Créditos: Divulgação

DJ Memê

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ Mau Mau

Créditos: Divulgação

Renato Lopes

Créditos: Reprodução/Facebook

Felipe Venâncio

Créditos: Divulgação

Anderson Noise

Créditos: PeterEatonGurnz/Divulgação

Renato Ratier

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ Magal

Créditos: Albano Mendes

Renato Cohen

Créditos: Reprodução/Facebook

Eli Iwasa

Créditos: Divulgação/Bill Ranier

DJ Feio

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ Rica Amaral

Créditos: Reprodução/Facebook

Mara Bruiser

Créditos: Reprodução/Facebook

Tony Hits

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ Rica Amaral

Créditos: Reprodução/Facebook

Ademir do Bateau e Big Boy, no Baile da Pesada

Créditos: Reprodução/Facebook

DJ Mau Mau

Créditos: Divulgação

Felipe Venâncio

Créditos: Divulgação/Rodrigo Marques

Os DJs e irmãos, Grego e Greguinho

Mais galerias

Laura Jane Grace and the Devouring Mothers em SP

Axl Rose e Slash: separação e reconciliação

Guns N’ Roses Experience

Mais galerias

Laura Jane Grace and the Devouring Mothers em SP

Axl Rose e Slash: separação e reconciliação

Guns N’ Roses Experience

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-963277’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL