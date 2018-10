Erasmo Carlos vai a show com namorada 49 anos mais jovem

Erasmo Carlos no show dos Tribalistas

O cantor Erasmo Carlos, 77 anos, marcou presença em um show dos Tribalistas, no Rio de Janeiro, e fez um post no Instagram na última segunda-feira (08).

Na foto, ele aparece ao lado da namorada, Fernanda Passos, 28 anos, que foi a musa inspiradora do álbum Amor é Isso, lançado no final de maio. Os dois estão juntos há dois anos.

Erasmo Carlos e namorada

“Me senti um Tribalista no magnífico show aqui no Rio! Tietamos Marisa , Arnaldo e … só faltou Carlinhos. Na primeira foto, Dani Esteves, Fernanda, Erasmo fã, Marisa, Leo Esteves e o sempre presente e meu parceiro Dadi!”, afirmou na legenda.

Em entrevista ao Conversa com Bial, em junho, Fernanda falou da relação. “Fui eu que o conquistei. Eu tenho na minha cabeça que gosto dele desde que tenho 5 anos de idade. Quando eu o conheci, olhei pra ele e disse que precisava falar algo: ‘Eu te amo’. E ele respondeu: ‘Ah, comecei a te amar agora’”, contou.

Claudia Raia e Alexandre Frota

Ah, o amor. Dá para imaginar que eles já foram casados? Pois é, e o próprio Frota assume que vacilou com a Clau. Segundo Frota, ele traiu a noiva algumas horas antes da cerimônia. Que lama, cara. O casamento durou três anos

Vera Fischer e Murilo Rosa

Murilo Rosa e Vera Fischer tiveram um relacionamento em 2002. Durou apenas oito meses

Tom Cruise e Cher

Tom Cruise e Cher namoraram em 1986 e se a diva pop não tivesse contado a respeito no programa da apresentadora Oprah Winfrey em 1998, nunca ninguém teria sabido a respeito. 16 anos mais velha que o ator, na época ele tinha apenas 23 anos e estava no começo da carreira. “Poderia ter sido um grande romance se não fossemos forçados a nos separar por conta da agenda dele”, contou. “Ele era tímido, sentia-se como um colegial. Eu fui louca por ele”, revelou.

Alexandre Pires e Carla Perez

Sim, em 1998, Alexandre Pires namorava a musa do É o Tchan! Carla Perez

Rodrigo Hilbert e Maria Paula

Rodrigo Hilbert namorou a apresentadora Maria Paula por dois anos. Ela chegou a ficar grávida em 2000, mas sofreu um aborto espontâneo

Claudia Raia e Jô Soares

Claudia Raia contou em uma entrevista que levou um fora de Jô Soares. O apresentardor é 30 anos mais velho que a atriz e achava que ia ser facilmente trocado por alguém mais jovem

Paloma Duarte e Oswaldo Montenegro

Paloma Duarte teve um romance com Osvaldo Montenegro em 2005. O casamento entre eles durou cinco anos

Alexandre Frota e Marília Gabriela

Marília Gabriela, 67 anos, já teve um affair com Alexandre Frota. O ator contou sobre o romance em sua biografia. “Aconteceu de ficarmos juntos por uma noite, sensacional. Ela é inteligente, boa de papo e amiga. Foi muito gostoso, mesmo por uma noite”, escreveu Frota

Ana Paula Arósio e Marcos Palmeira

Ana Paula Arósio e Marcos Palmeira tiveram um relacionamento que começou em 200 e terminou um ano e meio depois

Luana Piovani e Marcos Palmeira

Luana Piovani e Marcos Palmeira engataram um romance em 2002 ao contracenarem na peça ‘Mais Uma Vez Amor’. O namoro durou apenas sete meses

Sandy e Paulo Vilhena

Sandy e Paulinho Vilhena se conheceram nas gravações do seriado ‘Sandy e Júnior’. Na época ela tinha 16 anos e ele, 21. Os dois ficaram juntos só oito meses

Bárbara Paz e Supla

Barbara Paz ganhou o reality show ‘Casa dos Artistas’ em 2001. No reality show, ela começou um romance com Supla

Bárbara Paz e Dalton Vigh

Bárbara Paz e Dalton Vigh namoraram de 2003 a 2006

Kiefer Sutherland e Julia Roberts

Kiefer Sutherland e Julia Roberts foram um casal no início dos anos 1990

Leonardo DiCaprio e Naomi Campbell

Naomi Campbell e Leonardo DiCaprio namoraram por meses em 1995

Netinho de Paula e Taís Araújo

O namoro de Taís Araújo e Netinho de Paula durou quatro anos

Caio Blat e Preta Gil

Preta Gil namorou com Caio Blat nos anos 2000

Preta Gil e Marcos Mion

Marcos Mion engatou um namoro com Preta Gil em 2003

Ivete Sangalo e Luciano Huck

Depois de se separar de Eliana, Luciano Huck engatou um namoro com Ivete Sangalo que durou muito pouco, no final dos anos 90

Angélica e César Filho

Angélica tinha só 15 anos quando começou a namorar o apresentador César Filho. Eles ficaram 7 anos juntos

Sabrina Sato e Mendigo do Pânico

Em 2005, Sabrina Sato namorou Carlos Alberto Silva, o Mendigo do ‘Pânico na TV’

Wanessa e Dado Dolabella

Wanessa namorou com Dado Dolabella em 2000

Adriane Galisteu e Dado Dolabella

Em 2003, Dado Dolabella engatou um romance de meses com a apresentadora Adriane Galisteu

Pedro Bial e Fernanda Torres

Pedro Bial já foi casado com Fernanda Torres, quando a atriz tinha apenas 17 anos

Bruno Gagliasso e Danielle Winits

No fim de 2003, Bruno Gagliasso e Danielle Winits começaram a namorar. Em 2004, ficaram noivos e em seguida anunciaram a separação

Eliana e Luciano Huck

Eliana namorou Luciano Huck de 1997 a 1999

Eliana e Roberto Justus

O namoro entre Roberto Justus e Eliana começou em 2001. Eles se separaram um ano e meio depois

Fernanda Vasconcellos e André Marques

André Marques e Fernanda Vasconcellos ficaram até noivos! Em 2008, colocaram um ponto final na relação

Paolla Oliveira e Maurício Mattar

Durante as gravações de ‘O Profeta’, em 2006, Maurício Mattar conheceu Paolla Oliveira e os dois se apaixonaram. Eles ficaram juntos por dois anos e até moraram juntos. Terminou em 2009

Eriberto Leão e Suzana Alves, a Tiazinha

Os dois namoraram por seis meses em 2003

Evan Rachel Wood e Marilyn Manson

Evan Rachel Wood tinha apenas 19 anos quando namorou o cantor Marilyn Manson, na época com 36. Eles ficaram juntos por quatro anos em um namoro cheio de idas e vindas. Eles terminaram em 2010, depois que Manson pediu a mão da atriz em casamento durante um show em Paris

Dita Von Teese e Marilyn manson

Marilyn Manson foi casado com a estrela burlesca Dita Von Teese por pouco mais de um ano

George Clooney e Kelly Preston

George Clooney e Kelly Preston namoraram por um ano, entre 1988 e 1989

Sonia Braga e Robert Redford

Sonia Braga atuou com Robert Redford em ‘Rebelião em Milagro’, em 1988. Os dois viveram um affair breve durante as gravações

Claudia Schiffer e David Copperfield

A supermodelo alemã foi noiva do mágico David Copperfield

Drew Barrymore e Corey Feldman

Em 1989, a atriz tornou público o romance com Corey Feldman

Elba Ramalho e Maurício Mattar

Maurício Mattar e Elba Ramalho foram casados e são pais de Luã

Richard Gere e Cindy Crawford

Cindy e Richard casaram-se em 1991, em Las Vegas, e durou 4 anos

Sarah Jessica Parker e Robert Downey Jr

Sarah Jessica Parker e Robert Downey Jr. namoraram de 1984 a 1991. O namoro terminou por conta do vício em drogas e álcool do ator

Brad Pitt e Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow e Brad Pitt namoraram entre 1994 e 1997

Moby e Natalie Portman

No ano de 2001, Natalie Portman teve um breve romance com o músico Moby

Madonna e Vanilla Ice

Nos anos 90, Vaniella Ice e Madonna tiveram um rápido namoro

Brooke Shields e Michael Jackson

Brooke Shields teve um breve namoro com Michael Jackson. O relacionamento veio à tona em 1984. Em entrevista, ela chegou a dizer que o rei do pop era “assexuado”

Ellen Jabour e Pe Lanza

Ellen Jabour e Pe Lanza trocaram beijos durante o festival SWU em 2011

Xuxa e Pelé

Xuxa e Pelé namoraram no início dos anos 1980

