Episódio de nova temporada de ‘Black Mirror’ é filmado em apartamento de São Paulo

A próxima e quinta temporada da aclamada série britânica Black Mirror, da Netflix, terá um tempero brasileiro. Um dos episódios foi filmado em um apartamento da Avenida Paulista, em São Paulo.

O apê, de decoração futurista, fica localizado no Edifício Três Marias. Finalizado em 1956, o prédio foi projetado pelo arquiteto Abelardo Riedy de Souza, um dos grandes ícones do modernismo brasileiro.

As filmagens ocorreram na semana passada e envolveram uma equipe de 70 pessoas, entre profissionais brasileiros e estrangeiros.

A quinta temporada de Black Mirror não tem data definida para estreia e também não foi divulgado quantos episódios terá. Mas, já dá para ir conhecendo o apartamento paulistano que servirá de cenário para um deles.

Apartamento em SP é cenário de episódio de 'Black Mirror'

Créditos: Maíra Acayaba/Reprodução/ArchDaily Brasil

Fonte: Vírgula UOL