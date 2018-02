‘Envolvimento’, de MC Loma, se torna o hit viral mais ouvido do mundo

(Foto: divulgação)

A música brasileira atual está cada vez mais presente no mundo e conquistando postos onde nunca esteve antes. O hit Envolvimento, de MC Loma e as Gemêas Lacração, está liderando a parada “As 50 Virais do Mundo” do serviço de streaming Spotify. Dono do 1º lugar, o hit brasuca desbancou artistas consagrados da música pop internacional como Drake, The Weeknd, Kendrick Lamar e Justin Timberlake.

O clipe, que mostra Paloma, a cantora de 15 anos dançando e coreografando ao lado das primas Mirella e Marielly Santos, foi lançado no dia 20 de janeiro e já possui mais de 22 milhões de visualizações. A descrição no vídeo diz em caixa alta: “Continuo sendo eu merma, do jeithinhu que eu sou, amo vcs, divulgaaaaaa que é sucesso!!”

MC Loma participou recentemente de um show de Anitta em Olinda, a convite da poderosa que teve a atenção chamada por causa da ascensão da música, e esteve em São Paulo na semana passada para assinar com a gravadora Start Music e fazer uma regravação profissional do hit com o KondZilla, um dos canais mais famosos do país.

Pega que é sucesso!

As infos são do O Povo Online.

