‘Entrei sabendo que você tem que se reinventar’, diz Thaynara OG

Thaynara OG

Thaynara OG, fechou com a VIU para produzir seu canal no YouTube. Surgida no Snapchat, a advogada maranhense de 25 anos logo migrou para o Instagram, plataforma onde hoje tem 2,6 milhões de seguidores. O canal da influnciadora é o primeiro projeto 100% original da VIU, unidade de negócios digitais da Globosat.

Pouco antes de apresentar o canal no YouTube para jornalistas e parceiros comerciais, nesta quarta (18), em São Paulo, Thaynara liberou o primeiro episódio.

Na coletiva, a reportagem do Virgula perguntou sobre como ela fez a transição do Snap para o Insta e como ela faria no YouTube e ela abriu o jogo.

“Eu surgi no Snap, e aí a partir do momento em que eu percebi que surgiu os Stories, que é a cópia do Snap, eu fui migrando aos poucos. No início eu sofri muta pressão, por eu ter surgido no Snap. A partir do momento que eu comecei a fazer Stories, aquele público que me conheceu do Snap passou a xingar. Thaynara, tu, tá traindo a tua casinha, tu tem que fazer só Snap, sua ingrata, cuspindo no prato que comeu”, afirmou.

Mas assim, eu entrei na Internet, entendo a dinâmica da internet. Por exemplo, eu conheço pessoas ótimas no YouTube que surgiram no Vine, que é um aplicativo que infelizmente morreu. Eu já entrei sabendo que você tem que se reinventar, você tem que seguir a onda do que o pessoal está fazendo. A partir do momento que eu senti que era importante estar no Instagram, fazendo Stories, eu fui equilibrando Snap, Stories. E quando o povo foi parando de me xingar, eu fui migrando para os Stories”, continuou.

“YouTube é um projeto antigo. Todo mundo acha que YouTube não dá trabalho, mas dá. Mas você tem que ter tempo. Nestes dois anos de internet que tudo aconteceu muito rápido e tudo foi muito corrido. Eu sou Maria-avião, eu rodo demais, preferi sempre pra já entrar como uma coisa organizada, não de qualquer jeito. O momento, então, dois anos depois, é agora, com a estrutura da VIU, que me ajudou muito, e a hora é agora, se inscreva”, completou.

A parceria deve acelerar as aparições de Thaynara nos programas da Globosat. “Tem mais gente que no meu aniversário”, brincou a influenciadora, que fez um live para encerrar o encontro.

Fonte: Vírgula UOL