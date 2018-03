Engenheiro dá aulas de física e matemática de graça no Rio de Janeiro

Reprodução Professor dá aulas de graça no Rio

Silvério da Silva Móron, um engenheiro de 63 anos, usa seu tempo livre para oferecer aulas gratuitas de física e matemática em uma praça pública no bairro de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro.

Uma foto de Silvério começou a circular no Twitter e acabou viralizando. A primeira vez que o professor sentou na praça para dar as aulas de graça foi na última semana e já surgiram alunos interessados.

Segundo o jornal Extra, Morón não tem licenciatura, mas dá aulas particulares há 14 anos. Ele espera por alunos de segunda a sexta, das 11h às 14h, horário em que a praça fica movimentada.

“Se melhorarmos o nível de educação das pessoas, a violência vai baixar. Tenho uma reserva financeira e consigo fazer esse trabalho voluntário, mas me programei só até o fim do ano. Senti que a resposta vai ser super positiva. Quero que pessoas da mesma faixa etária que eu para ajudar. Não precisa ser professor aposentado, pode adotar um aluno para ensinar qualquer coisa. Uma pessoa não faz diferença, mas mil ou um milhão ensinando e um milhão aprendendo já são dois milhões”, disse.

Ice Boy

Um garoto chinês de oito anos andou aproximadamente 4,8 km para chegar a sua escola, a Zhuanshanbao Primary School , na província de Yunnan. Além de ser um longo caminho para percorrer, ele fez tudo isso em um frio de -9°C. Ele não queria perder a prova que teria naquele dia.

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL