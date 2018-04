Encontro de heróis: Chris Pratt, de ‘Guardiões da Galáxia’, visita o Beco do Batman em SP

(Foto: reprodução/Instagram)

Leia maisChris Pratt, de ‘Vingadores: Guerra Infinita’, chega a São Paulo …Thanos amedronta super-heróis em novo trailer de ‘Vingadores: …

Nesta tarde de terça, 3, aconteceu um crossover de super-heróis na cidade de São Paulo. Chris Pratt, ator que interpreta o Senhor das Estrelas nos longas Guardiões da Galáxia, visitou o Beco do Batman e ficou encantado com a charmosa rua grafitada da Vila Madalena.

Pratt, que está no Brasil para divulgar o filme Vingadores: Guerra Infinita, com estreia marcada para 26 de abril nos cinemas, postou vários vídeos do Beco do Batman em seu Stories Instagram.

O blogueiro e celeb Hugo Gloss reproduziu alguns deles em seu Insta e podem ser vistos abaixo:

Uma publicação compartilhada por Hugo Gloss (@hugogloss) em 3 de Abr, 2018 às 8:21 PDT

Fonte: Vírgula UOL