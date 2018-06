Encontrado mais um corpo na mata que dá acesso à Praia Vermelha

Subiu para sete os corpos localizados numa região de mata fechada que dá acesso à Praia Vermelha, na Urca, zona sul do Rio, após os confrontos da última sexta-feira (8) entre militares do Batalhão de Choque da Polícia Militar e criminosos que participaram de uma guerra entre traficantes do Morro da Babilônia e Chapéu Mangueira, no Leme. Os dois grupos rivais são formados por traficantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro, que lutam pelo domínio do tráfico de drogas naquela região da zona sul.

Hoje (10) pela manhã equipes do Corpo de Bombeiros localizaram seis corpos numa área de pedras perto do mar na Urca. Eles seriam criminosos que participavam da invasão ao Morro da Babilônia e quando voltavam se depararam com homens do Batalhão de Choque que subiam a mata fechada pelo lado da Praia Vermelha. Nenhum deles foi identificado até agora. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto.

De acordo com a polícia, todos os mortos seriam do Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. Eles teriam ido se juntar aos integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro, a mesma que domina o Complexo da Maré e participa da guerra pelo controle dos pontos de venda de drogas nos morros do Leme.

Pão de Acúcar

O tiroteio da última sexta-feira obrigou, pela primeira vez, por motivo de segurança, devido à troca de tiros no Morro da Babilônia, o serviço do Bondinho do Pão de Açúcar e, por 15 minutos, o Aeroporto Santos Dumont. As aeronaves usam como rota aquela região da zona sul, junto à orla marítima e as operações de pousos e decolagens foram suspensas das 15h15 às 15h30.

