Empresários tentaram impedir que Xanddy e Carla Perez ficassem juntos

A Cinderella Baiana passou por vários obstáculos pra ficar junto com o seu príncipe encantado, viu?

Pelo menos foi o que Carla Perez contou em entrevista a Fernanda Souza, no programa “Vai Fernandinha”.

A dançarina revelou que ao conhecer o cantor e sua empolgação ficar bem transparente, a produtora dela avisou: “Não se empolgue, porque ele é gay”. Eita! Mas além desse rumorzinho, rolou uma intriga real pra separar os dois. Xanddy contou que seu empresário queria que o relacionamento dele e de Carla acabasse, com medo de que o namoro pudesse atrapalhar a carreira do cantor.

Ele contou: “Ela ia me deixar. Fizeram uma tramoia. Naquela época, existia aquela coisa do cantor ser solteiro, sexy symbol… O presidente da gravadora me chamou na sala e falou: ‘Você tem que acabar isso aí’. Me falou muitas coisas. Falei que entendi tudo, entendi que o que importava era o dinheiro… que minha felicidade que fosse para as ‘cucuias’”

Mas após um tempo afastado, o amor venceu e Xanddy revelou pra todo mundo, no palco do Planeta Xuxa, que os dois estavam juntos. Xanddy e Carla Perez estão casados desde 2011 e tem um casal de filhos juntos.

Fonte: Vírgula UOL