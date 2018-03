Empresários são alvos de operação da PF que investiga lavagem de dinheiro

Polícia Federal faz uma operação nesta quinta-feira (1º) para cumprir 20 mandados de busca e apreensão em Primavera do Leste (a 239 km de Cuiabá), Paranatinga (a 411 km de Cuiabá), Foz do Iguaçu (PR) e Cascavel (PR). A operação foi chamada de ‘Tamareira’. Não há mandados de prisão.

Durante a operação os policiais apreenderam dólares em Foz do Iguaçu. Também foram apreendidos agrotóxicos em uma fazenda em Primavera do Leste. Segundo a PF, o dono do local não foi localizado.

De acordo com a PF, são alvos da operação empresários da região da tríplice fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina) que são investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, consistente na compra de fazendas em Mato Grosso.

Seis mandados devem ser cumpridos em Mato Grosso. Os outros alvos são do Paraná.