Primeiro bife de laboratório

Leia maisHomem paralisado tratado com células-tronco recupera movimentosHomem sobrevive após quebrar 108 ossos em queda

Uma startup israelense afirma ter transformando células animais em tecidos de carne pela primeira vez na história. A Aleph Farms, que começou com a ajuda de um instituto de pesquisa disse esta semana que produziu o primeiro bife de laboratório.

Com base em fotografias e vídeos, o corte de carne magra parece ser um grande marco para a produção de carne sem abate que esteja pronta para as pessoas comerem.

“O cheiro era ótimo quando nós o cozinhamos, exatamente o mesmo sabor característico de um corte convencional de carne”, disse Didier Toubia, CEO e fundador da Aleph, ao Business Insider.

Mas a verdadeira contribuição para o campo de carne cultivado em laboratório, ele disse, era a textura do bife. “Foi um pouco mastigável, o mesmo que carne. Nós vimos e sentimos as fibras quando cortamos com uma faca.”

Enquanto muitas empresas fazem hambúrgueres à base de vegetais, algumas startups estão tentando produzir carne bovina e frango ecologicamente corretas a partir de células animais. Nenhum deles, no entanto, divulgou um produto que os consumidores possam comprar em lojas ou restaurantes.

A startup New Age Meats, baseada no Vale do Silício, desenvolveu seu protótipo de salsicha de laboratório em setembro; a empresa vegana de ovos e maioneses Just afirma ter feito protótipos de nuggets de frango; e a startup de Memphis Meats, apoiada por Bill Gates, disse que produziu as primeiras tiras de frango do mundo a partir de células animais em março passado.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Empresa produz bife bovino em laboratório

Empresa produz bife bovino em laboratório

Créditos: Reprodução

Empresa produz bife bovino em laboratório

Empresa produz bife bovino em laboratório

Créditos: Reprodução

Empresa produz bife bovino em laboratório

Empresa produz bife bovino em laboratório

Créditos: Reprodução

Empresa produz bife bovino em laboratório

Empresa produz bife bovino em laboratório

Créditos: Reprodução

Empresa produz bife bovino em laboratório

Empresa produz bife bovino em laboratório

Créditos: Reprodução

Empresa produz bife bovino em laboratório

Empresa produz bife bovino em laboratório

Créditos: Reprodução

Empresa produz bife bovino em laboratório

Empresa produz bife bovino em laboratório

Créditos: Reprodução

Empresa produz bife bovino em laboratório

Empresa produz bife bovino em laboratório

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Homem sobrevive após quebrar 108 ossos em queda

Homem paralisado tratado com células-tronco recupera movimentos

Albatroz mais velha será mãe pela 37ª vez

Mais galerias

Homem sobrevive após quebrar 108 ossos em queda

Homem paralisado tratado com células-tronco recupera movimentos

Albatroz mais velha será mãe pela 37ª vez

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1298709’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL