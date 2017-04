Empresa de Bruce Dickinson atrasa salários e cantor paga funcionários do próprio bolso

Parece que ‘a crise’ anda afetando até Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden. A companhia de aviação Cardiff Aviation, em que o cantor é presidente, atrasou o salário de 150 funcionários neste mês de abril. Mas, Bruce como exemplo de chefe o que fez? Pagou do próprio bolso parte do salário de cada funcionário.

“Por questões administrativas, infelizmente a verba para o pagamento de nossa equipe não estará disponível a tempo de quitar as contas antes do feriado, então eu pagarei do meu bolso 50% dos salários devidos“, disse Dickinson ao site Wales Online sobre o não cumprimento da empresa, que tinha prometido pagar o salário dos funcionários até domingo de Páscoa.

“Eu e toda a equipe de administração realmente lamentamos essa situação, e aprecio o impacto que terá em nossa equipe. Manifestamos nossas desculpas ao pessoal durante uma reunião informativa hoje cedo, e reafirmamos o nosso compromisso de resolver o problema o quanto antes“, continuou Dickinson.

A Cardiff Aviation é sediada em St Athan, no Vale de Glamorgan, no País de Galês e emprega atualmente 150 pessoas especializadas em manutenção e reparo de aviões, além de treinar pilotos.

Fonte: Vírgula UOL