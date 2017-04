Emocionante! Pearl Jam é introduzido ao Rock and Roll Hall of Fame; assista

Nesta sexta, 7, rolou a 32ª edição do Rock and Roll Hall of Fame no Barclays Center, em Nova York, e um dos homenageados da noite foi o grupo norte-americano Pearl Jam, um dos ícones e sobreviventes do grunge. Para introduzi-los, David Letterman, ex-apresentador do programa de TV Late Show, fez um discurso emocionante e com algumas piadas, claro.

“Eles são verdadeiros organismos culturais vivos“, disse Letterman sobre o envolvimento do Pearl Jam em questões civis e humanitárias. “Eles reconhecem a injustiça e a defendem; seja nos direitos humanos, no meio ambiente ou na pobreza. Eles não deixam que isso passe sobre eles, pois se levantam e reagem“.

O apresentador também brincou com o fato do Pearl Jam ter convidado para a cerimônia os cincos bateristas que já passaram pelo grupo e relembrou – também em tom humorístico – a antiga batalha de Eddie Vedder & cia contra a empresa de venda de ingressos Ticketmaster.

Depois, a banda subiu ao palco e cada integrante fez um discurso de agradecimento. Vedder aproveitou e prestou uma homenagem ao ator Michael J. Fox, que estava na plateia. “É uma honra tocar para você esta noite“, disse o vocalista antes de, junto da banda, tocar alguns hits como Betterman e Given to Fly.

Assista a homenagem abaixo:

Tocando Betterman:

Electric Light Orchestra , Joan Baez, Journey, Tupac Shakur e Yes também foram introduzidos ao hall da fama do rock and roll.

Fonte: Vírgula UOL