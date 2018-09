Emocionante! Musa indie Cat Power canta Rihanna em novo álbum

(Foto: reprodução NME/ Montagem) Cat Power e Rihanna

A musa indie Chan Marshall, mais conhecida como Cat Power, procurou mostrar um pouco do seu gosto pela música pop no novo álbum Wanderer, e fez um inusitado cover de Rihanna.

Marshall canta a balada Stay, que está no álbum Unapologetic de RiRi, e a deixa mais emocionante do que já é. Somente ao piano e voz, a cantora dá um tom melancólico à música da pop star. Digamos que foi uma combinação perfeita. Uma versão de chorar.

O clipe de Stay foi divulgado nesta terça, 18, e pode ser conferido abaixo:

Wanderer será lançado em 5 de outubro pela Domino Records.

Savage X Fenty: Rihanna de lingerie:

Fonte: Vírgula UOL