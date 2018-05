Emocionante! Catioro salva outro de afogamento em piscina

(Foto: reprodução/ vídeo)

Uma cena emocionante tem rodado na internet: a de um cão salvando outro de um afogamento em uma piscina. Tudo aconteceu na casa de Laurie e Jay Becerra no Arizona, EUA, informa o Metro.

Foi assim: sozinhos em casa, Smokey, um dos catioros caiu na piscina e não conseguia mais voltar. Remus, o outro cão, parceiro de Smokey, tentou puxá-lo de volta mas não obteve sucesso.

Ao ver o companheiro se afogando, Remus desesperado se jogou na água e por baixo empurrou Smokey para cima até que estivesse a salvo fora da piscina.

Pelo Facebook, Laurie escreveu: “Smokey não nada muito bem. Remus pode ser doido, mas tem um coração de ouro! É o meu herói”. Confira a cena captada pela câmera de segurança da casa:

Fonte: Vírgula UOL