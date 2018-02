Emma Watson doa R$ 4 milhões para fundo de vítimas de abuso sexual

Atriz faz show pela solidariedade feminina e aparição ao lado de ativistas

A atriz Emma Watson, 27 anos, doou R$ 4 milhões para um novo fundo destinado a vítimas de abuso sexual. A ação da famosa vem acompanhada de show em prol da solidariedade feminina durante premiação do British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), em Londres, e uma aparição ao lado de ativistas. As informações foram divulgadas no Daily Mail.

Leia maisCasal do ano, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha fazem vídeo fofo …De biquíni e aplique, Anitta encerra carnaval no Rio com Bloco …

O evento reúne uma série de celebridades em campanha contra o abuso sexual e traz de volta a ação pró direito às mulheres registrada no Globo de Ouro, parte do movimento Time’s Up. O evento acontece nesse fim de semana, em Londres. As atrizes Tessa Thompson, Gemma Chan e Naomi Harris também se uniram à campanha na premiação do BAFTA.

14 celebridades que já foram sem-teto

1 de 14

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Chris Pratt

O astro de ‘Guardiões da Galáxia’ morou em uma van, na praia, após largar a faculdade

Créditos: Reprodução

Daniel Craig

Daniel Craig dormia em bancos de parque. A vida só melhorou quando ele começou a atuar!

Créditos: Reprodução

David Letterman

O apresentador David Letterman viveu por vários dias em sua caminhonete. Ele acabou não vivendo muito tempo assim, pois acabou aceitando um emprego para escrever piadas para o comediante Jimmy Walker.

Créditos: Reprodução

Halle Berry

A estrela passou por necessidade no início da sua carreira e não tinha onde viver, assim, ela chegou até a dormir em um abrigo para moradores de rua.

Créditos: Reprodução

Heather Mills

Muito antes de se casar com Paul McCartney, Heather dormia na estação de Warteloo quando era apenas uma adolescente

Créditos: Reprodução

Hilary Swank

Quando foi perseguir a carreira de atriz em Los Angeles, ela e sua mãe não tinham dinheiro para pagar algum lugar para morar, por isso viveram em um carro e, algumas vezes, em sofás de amigos.

Créditos: Reprodução

Idris Elba

Idris Elba veio para os Estados Unidos para ser ator. Só que as coisas foram mais difíceis do que ele pensava e o emprego dos sonhos não rolou tão logo. Portanto, ele não tinha lugar para morar e dormiu em sua van por oito semanas.

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

No começo da sua carreira, nos anos 90, a atriz não tinha onde morar e passava as noites nos estúdios da série que estrelava na época, que se chamava In Living Color.

Créditos: Reprodução

Jim Carrey

Antes de ser ator, ele foi demitido do emprego como músico e foi morar com toda a sua família em uma van.

Créditos: Reprodução

Kelly Clarkson

Kelly perdeu seu apartamento em um incêndio, assim que se mudou para Los Angeles, nos Estados Unidos. Sem dinheiro e ainda sem qualquer contrato musical, ela teve que dormir no carro e até em abrigos para moradores de rua.

Créditos: Reprodução

Natasha Lyonne

A estrela de ‘Orange Is The New Black’ lutou contra um vício em drogas e acabou sem ter onde viver durante algum tempo.

Créditos: Reprodução

Sam Worthington

Sam Worthington teve uma carreira consolidada na Austrália, mas uma crise existencial fez com que ele vendesse tudo o que tinha e fosse morar em seu carro. Depois de tudo isso, ele foi convidado para uma audição e acabou sendo protagonista do sucesso Avatar.

Créditos: Reprodução

Shania Twain

Muito antes de ser uma superstar da música country, Shania Twain era uma sem-teto. Quando era criança, Twain ficou em um abrigo de Toronto com sua mãe e seus irmãos. Mais tarde, quando Twain tinha apenas 16 anos, ela se refugiou em uma casa vazia e dormindo em ônibus.

Créditos: Reprodução

Sylvester Stallone

Que Stallone começou sua carreira fazendo filmes adultos, todo mundo já está ciente. Antes de conseguir entrar para esse ramo, ele dormia em terminais de ônibus, porque não tinha onde morar.

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Famosos

Cleo Pires

Famosos

Cléo Pires e Mayra Cardi

Famosos

Jon Bon Jovi vende apartamento em Nova York

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL