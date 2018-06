Emilia Clarke faz post emocionado em reta final de gravações de ‘Game of Thrones’

Emilia Clarke, que interpreta Daenerys Targaryen em ‘Game of Thrones’, se emocionou em post ao agradecer a equipe da série na reta final das gravações.

Na foto, ela aparece deitada em um campo de flores. E, na legenda, a atriz inglesa escreveu: “saindo de um barco para uma ilha para dizer tchau para a terra que foi minha casa longe de casa por quase uma década”.

E, completou: “Game of Thrones foi uma viagem. Obrigada pela vida que nunca sonhei ser possível viver e pela família que nunca vou deixar de sentir falta”.

A oitava e última temporada da série terá apenas seis episódios e estreia prevista para abril de 2019, segundo deixou escapar recentemente a atriz Maisie Williams, que interpreta Arya Stark.

