Emicida, Tom Zé e Hermeto estão entre atrações do MIMO

Emicida por Daryan Dornelles

Leia maisMIMO Festival Amarante anuncia programação em PortugalSystema Solar, Letrux e Cordel estão entre atrações do MIMO …

Depois do MIMO Paraty, em setembro, que reuniu 17 mil pessoas, a organização do MIMO Festival, o maior evento de música gratuita do país, decidiu concentrar a programação de comemoração de seus 15 anos em Olinda, onde o festival começou.

A cidade histórica receberá nos dias 23, 24 e 25 de novembro 46 atividades, entre shows, concertos, filmes e programa educativo, numa grande festa pela trajetória vitoriosa do festival, que até hoje reuniu 1,5 milhão de pessoas em 48 edições, sendo três na Europa (cidade de Amarante, Portugal). As etapas previstas para o Rio de Janeiro e São Paulo, que também ocorreriam em novembro, foram adiadas para o maio de 2019.

Uma extensa programação, que vai reunir nomes que fizeram a história do MIMO e artistas inéditos internacionais, foi organizada para levar ao público uma experiência única, tendo como pano de fundo equipamentos do patrimônio cultural de Olinda, incluindo o Mercado Eufrásio Barbosa, recém-reaberto após quatro anos de reforma, que sediará o Festival MIMO de Cinema.

No palco principal, na Praça do Carmo, haverá shows de artistas nacionais e internacionais. Na sexta-feira, 23, apresentam-se os músicos portugueses do Dead Combo e, em seguida, o tropicalismo dilacerante de Tom Zé.

Os artistas de Portugal desembarcam em Olinda após o sucesso no palco do MIMO Amarante, em julho deste ano. A banda traz o repertório do álbum “Odeon Hotel”, lançado em abril e gravado em Lisboa com produção de Alain Johannes, responsável por trabalhos de grandes nomes da música mundial.

Em sua formação estão Tó Trips (guitarra), Pedro Gonçalves (guitarra, baixo, escaleta e pianinho), Alexandre Frazão (bateria), Gui (sopros e teclado) e António Quintino (baixo e guitarra). Já o excêntrico Tom Zé, que fez uma das apresentações mais marcantes da história do MIMO, em Olinda, levando à Praça do Carmo, em 2010, cerca de 10mil pessoas, encerra a primeira noite com o repertório de seu álbum mais recente, “Canções Eróticas de Ninar”, além de sucessos de sua carreira.

No sábado, 24, a noite começa com o engajado hip hop do grupo palestino 47Soul, grupo consagrado mundialmente e que se apresenta pela primeira vez no Brasil a convite do MIMO, e segue com o rapper brasileiro Emicida, comemorando seus 10 anos de carreira. 47Soul promete contagiar o público com a sua fusão de elementos eletrônicos com o dabke, música tradicional árabe. Emicida, que é considerado um dos MCs mais respeitados e criativos do Brasil, volta aos palcos do MIMO, agora em Olinda, para relembrar os momentos históricos que promoveu no festival em Paraty (2016) e Rio de Janeiro (2017) com um show que percorre toda sua discografia.

O domingo, 25, foi reservado para a música de Pernambuco e começa com um ícone da cultura local, a diva Lia de Itamaracá abrindo a noite com as suas tradicionais rodas de ciranda. Para encerrar as comemorações do MIMO 15 anos, foi escalada a Banda Eddie, uma das maiores referências da boa música produzida no Estado. Com quase 30 anos de estrada, a Banda Eddie é formada por Fábio Trummer, Alexandre Urêa, Andret Oliveira, Rob Meira e Kiko Meira e promete balançar o chão da Praça do Carmo com a sua fusão de reggae jamaicano, ska, frevo, apresentando seus principais sucessos e músicas do recém-lançado álbum “Mundo Engano”, sétimo do grupo, produzido por Pupillo, da Nação Zumbi.

No mesmo Centro Histórico, a Igreja da Sé será palco de concertos da música instrumental, com apresentações de dois patrimônios afetivos do MIMO Olinda: Hermeto Pascoal se apresenta na primeira noite, 23, e Egberto Gismonti, que já tocou nove vezes no festival, faz concerto no sábado, 24, ao lado de seu quarteto.

Vencedor do Prêmio MIMO Instrumental 2018, o paulista virtuose da viola caipira Bruno Sanches se apresenta dia 24, na Igreja do Carmo. Nome em ascensão na nova cena instrumental brasileira, o jovem artista é também um pesquisador do seu instrumento. Dia 25, na Igreja do Carmo, a cantora gaúcha Grazie Wirtti e o pianista e arranjador Leandro Braga trazem o show “Canções Praieiras de Dorival Caymmi”, inspirado no primeiro álbum do compositor baiano, considerado uma das obras primas da música brasileira.

Idealizado em 2004 por Lu Araújo, também diretora artística, o MIMO é apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco, conta com apoio da Estácio e do Governo de Pernambuco e tem como companhia aérea oficial a Azul Linhas Aéreas. É realizado por Lu Araújo Produções Artísticas.

MIMO Festival

Consolidado como o maior festival multicultural gratuito do país e já tendo sido assistido por 1,5 milhão de espectadores, o MIMO completa 15 anos em 2018. Com 48 edições ininterruptas desde 2004, o festival já realizou 436 concertos, exibiu 287 filmes, reuniu 3.340 músicos, beneficiou mais de 22.000 alunos em 355 aulas do programa educativo, até 2017.

O MIMO Festival teve a primeira edição internacional em 2016 na cidade de Amarante, Portugal. O sucesso de público ficou evidente na edição de estreia, com mais de 24 mil pessoas nas ruas, igrejas e museus da cidade portuguesa. Em 2017, o MIMO contou com cerca 60 mil espectadores, o que rendeu prêmio no Iberian Festival Awards para Melhor Infraestrutura Nacional. Em julho de 2018, o MIMO Festival Amarante reuniu 70 mil pessoas nos três dias do evento.

Ao longo destes 15 anos de sucesso, sempre com uma programação de qualidade e oferecida ao público gratuitamente, o MIMO já teve edições em Recife, João Pessoa, Ouro Preto, Tiradentes, no Brasil e, em Glasgow, na Escócia. Atualmente, fazem parte do roteiro do festival as cidades de Paraty, Olinda, Rio de Janeiro, São Paulo e a europeia Amarante, em Portugal.

PROGRAMAÇÃO – MIMO OLINDA 2018

CONCERTOS

23 NOV SEX

HERMETO PASCOAL & GRUPO (BRASIL)

20H30 • IGREJA DA SÉ

DJ MONTANO (BRASIL)

21H30 • PRAÇA DO CARMO

DEAD COMBO (PORTUGAL)

22H30 • PRAÇA DO CARMO

TOM ZÉ (BRASIL)

00H30 • PRAÇA DO CARMO

24 NOV SÁB

BRUNO SANCHES (BRASIL)

ARTISTA PRÊMIO MIMO INSTRUMENTAL

19H • IGREJA DO CARMO

EGBERTO GISMONTI QUARTETO (BRASIL)

20H30 • IGREJA DA SÉ

DJ MONTANO (BRASIL)

21H30 • PRAÇA DO CARMO

47 SOUL (PALESTINA)

22H30 • PRAÇA DO CARMO

EMICIDA (BRASIL)

00H30 • PRAÇA DO CARMO

25 NOV DOM

GRAZIE WIRTTI & LEANDRO BRAGA (BRASIL)

17H • IGREJA DO CARMO

DJ MONTANO BRASIL

18H • PRAÇA DO CARMO

LIA DE ITAMARACÁ (BRASIL)

18H30 • PRAÇA DO CARMO

BANDA EDDIE (BRASIL)

20H • PRAÇA DO CARMO

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Hermeto Pascoal

Créditos: Gabriel Quintão

Tom Zé

Créditos: André Conti

Egberto Gismonti

Emicida

Créditos: Daryan Dornelles

Dead Combo

Créditos: Divulgação

Hermeto Pascoal

Créditos: Gabriel Quintão

Tom Zé

Créditos: André Conti

Egberto Gismonti

Emicida

Créditos: Daryan Dornelles

Dead Combo

Créditos: Divulgação

Mais galerias

Celebrating David Bowie

Shakira em São Paulo – 2018

Fatos que antecedem shows de Shakira no Brasil

Mais galerias

Celebrating David Bowie

Shakira em São Paulo – 2018

Fatos que antecedem shows de Shakira no Brasil

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1295055’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL