Emicida, Rael, Drik Barbosa e Rashid estreiam nova festa de rap em São Paulo

(Foto: divulgação) Emicida

A cidade de São Paulo acaba de ganhar uma nova festa de rap, a Audio RAP, que promete reunir, daqui pra frente, importantes nomes nacionais do gênero musical das quebradas, do clássico ao atual. Na estreia, que acontece neste sábado, 22, na Audio, se apresentam Emicida, Rael, Drik Barbosa e Rashid.

Considerado um dos maiores rappers nacionais da década de 2000, Emicida apresentará os principais sons de seus quase quinze anos de carreira. No repertório, as conhecidas Baiana, Gueto, Levanta e Anda, Pantera Negra, além de Hoje Cedo, gravada com Pitty e Passarinhos, ao lado de Vanessa da Mata.

Rael vem para misturar suas rimas com gêneros e influências diversas como o forró e o jazz, que culminaram no hits Aurora Boreal, Ela Me Faz e Envolvidão. Já Drik Barbosa sobe ao palco representando a força e o poder feminino com músicas como Inconsequente, Kariri e Trincheira.

Para completar, Rashid mostra porque estourou nas principais rádios do país após lançar, ao lado de Luccas Carlos, o single Bilhete. Seu show vai além desse rap romântico e apresenta rimas poderosas em Aeroporto, Hotel, Show, Eu te Avisei, Vício e Virando a Mesa.

Vai ser loko!

SERVIÇO:

Audio RAP com Emicida, Rael, Drik Barbosa e Rashid

Data: 22 de setembro (sábado)

Abertura da casa: 22h00

Classificação: 18 anos

Local: Audio – Av. Francisco Matarazzo, 694 – Barra Funda – São Paulo

Capacidade da casa: 3.200 pessoas

Acesso para deficientes: sim

Área para alimentação: sim

Wifi: sim

Valor dos ingressos: R$40,00 (meia entrada para pista) a R$80,00 (entrada inteira para pista)

Venda Ingressos: Bilheteria Audio (de segunda a sábado das 13h às 20h) e online pelo site/aplicativo da Ticket360: www.ticket360.com.br

Fonte: Vírgula UOL