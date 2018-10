Emanuel Pinheiro recebe ministro Carlos Marun para visita técnica às obras do novo Pronto Socorro

O prefeito Emanuel Pinheiro e o secretário municipal de Saúde Huark Douglas Correia recebem nesta segunda-feira, 22, o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun para uma visita técnica às obras do novo Pronto Socorro da capital. A visita está programada para começar às 8:30.

Por meio do apoio do ministro Blairo Maggi e do senador Wellington Fagundes, que nos últimos dois meses facilitaram o alinhamento político da Prefeitura de Cuiabá com o governo federal em prol de mais recursos e melhorias para a Capital. Pinheiro conseguiu um recurso de R$ 100 milhões para a conclusão das obras do novo PS, por meio do programa “Chave de Ouro” do presidente Michel Temer. O programa tem como objetivo aportar recursos para a conclusão de obras de impacto para as cidades.

Esta semana o prefeito e o secretário de Saúde estiveram em Brasília para garantir os R$ 70 milhões que serão usados para equipar o novo Pronto Socorro. “Recebemos primeiro os R$ 30 milhões que estão sendo utilizados para o término da obra física do novo PS e nesta semana fomos à Brasília assegurar o restante do recurso, que usaremos para o pagamento de todo o equipamento que vamos usar no novo hospital. E em dezembro faremos a inauguração desta unidade hospitalar com a presença do presidente Michel Temer”, comentou Pinheiro.

Com Assessoria.