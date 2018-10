Emanuel Pinheiro decide transferir seu gabinete para a nova sede do Pronto Socorro Municipal: “Diz o sábio ditado que o olho do dono que engorda o gado. Resolvi transferir meu gabinete para a nova sede do Pronto Socorro Municipal, para que todo cronograma saia de arco com o planejamento de trabalho da Prefeitura, estando aqui, poderei tocar a obra diariamente e entregar até dezembro a maior obra da saúde do nosso estado. Seguimos, em ritmo acelerado, trabalhando e cuidando da nossa gente.”

Com Assessoria