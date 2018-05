Em vídeo, Ludmilla avisa que está solteiríssima: ‘Pode dar em cima de mim’

(Foto: reprodução/ Instagram)

Neste de sábado, 26, Ludmilla postou um vídeo em seu Instagram avisando que está solteiríssima e livre para novas investidas. Cantando uma música em ritmo de funk, a carioca de 23 anos deu o recado: “Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Pode dar em cima de mim. Tá com ciúme? Tá com ciúme? Pega na mão e assume”. Na legenda, escreveu: “Essa indireta merece uma medalha de ouro”.

O último relacionamento de Ludmilla foi com o produtor americano Xerxes Frechiani, com quem foi vista pela última vez no ano passado.

Confira o vídeo (ou a indireta):

Essa indireta merece medalha de ouro kkkkkkkk

Uma publicação compartilhada por Ludmilla (@ludmilla) em 26 de Mai, 2018 às 12:39 PDT

