Em vídeo embaraçoso, Kiss força entrevistador a tirar camiseta do Iron Maiden

(Foto: reprodução/vídeo)

Em uma das passagens do Kiss pelo México, a banda mascarada demonstrou insatisfação com um entrevistador por estar usando uma camiseta do Iron Maiden, e o obrigou a tirar a peça de roupa e vesti-la do avesso.

“Sabe, nós amamos Steve, Bruce, Nico…. mas é o nosso show e isso não demonstra respeito“, disse o vocalista e guitarrista Paul Stanley sobre o repórter estar entrevistando-os com uma camiseta do Maiden, e não do Kiss. “Se você for a um jogo do Raiders, usaria uma camiseta de outro time?“, complementa o baterista Eric Singer.

O entrevistador, de nome Gustavo, diz que não pretendia desrespeitá-los e escolheu a camiseta do Maiden propositalmente, pois “não queria usar uma camiseta do Kiss durante uma entrevista com o Kiss“.

O vídeo é de 2012 e viralizou recentemente. Assista abaixo ao momento embaraçoso:

Kiss e os “montados” da música

Kiss

Kiss

Créditos: Getty Images

Bloody Beetroots

Créditos: divulgacao

The Aquabats

Créditos: divulgacao

Buckethead

Créditos: divulgacao

Blue Man Group

Créditos: divulgacao

A Flock Of Seagulls

Créditos: divulgacao

Brujeria

Créditos: divulgacao

Carmen Mirand

Créditos: divulgacao

Cyndi Lauper

Créditos: divulgacao

Dresden Dolls

Créditos: divulgacao

Frankie Goes To Hollywood

Créditos: divulgacao

GWAR

Créditos: divulgacao

Hollywood Undead

Créditos: divulgacao

Mamonas Assassinas

Créditos: divulgacao

Manowar

Créditos: divulgacao

Nina Hagen

Créditos: divulgacao

SBTRKT

Créditos: divulgacao

Secos e Molhados

Créditos: Reprodução/Blogger

Siouxsie

Créditos: divulgacao

Slipknot

Créditos: divulgacao

The Cure

Créditos: divulgacao

The Knife

Créditos: divulgacao

Tiririca

Créditos: Reprodução/Blogger

Village People

Créditos: divulgacao

Boy George

Créditos: Getty Images

Zomby

Créditos: divulgacao

Joelma

Créditos: divulgacao

Grace Jones

Créditos: Getty Images

Show de Cláudia Leitte na primeira noite do Rock in Rio 2011

Créditos: GRAÇA PAES MURAL DA FAMA

Prince

Créditos: Getty Images

Caetano Veloso

Créditos: Divulgação/Site Oficial/Caetano Veloso 70 anos

Os Mutantes

Créditos: divulgacao

Ivete Sangalo

Créditos: Getty Images

Nicki Minaj

Créditos: divulgacao

Vestido usado por Katy Perry na turnê de California Dreams que será leiloado

Créditos: Getty Images

Doom

Créditos: gabriel quintão

Madonna faz show empolgante na final do Super Bowl 2012

Créditos: Getty Images

Capa de "Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band", dos Beatles

Créditos: divulgacao

Deadmau5

Créditos: Getty Images

Gaby Amarantos

Créditos: divulgacao

Daft Punk en Tron

Créditos: Getty Images

Terry Richardson registra bastidores dos primeiros shows da nova turnê de Lady Gaga

Créditos: Divulgação/Terry Richardson

Música de Marilyn Manson teria sido motivo de incêndio

Créditos: divulgacao

Alice Cooper

Créditos: Getty Images

Imagem facilitada pelo museu londrino "Victoria and Albert" que mostra o cantor David Bowie posando para a capa de seu disco "Aladdin San…

Créditos: efe

Música

Jonghyun, integrante do grupo de k-pop SHINee

Música

10 discos de 2017 que você precisa ouvir

Música

Arcade Fire em São Paulo – 2017

Fonte: Vírgula UOL