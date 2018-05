Em vídeo, Deadpool pede desculpas a David Beckham por zoar a voz dele

David Beckham e Deadpool

Alguém aí lembra que no primeiro filme de Deadpool, o herói zoa a voz de David Beckham?! Pois bem, agora Deadpool, interpretado por Ryan Reynolds, decidiu pedir desculpa ao ex-jogador.

O vídeo faz parte da divulgação de Deadpool 2, que chega aos cinemas brasileiro no dia 17 de maio. Nele, Beckham aparece revendo a cena do longa, enquanto o herói só sabe implorar por perdão.

Confira:

Fonte: Vírgula UOL