Em vídeo cheio de estrelas, Bruna Marquezine parabeniza Neymar pelos 25 anos

Neymar Jr. completa 25 anos neste domingo (25) e o canal oficial do jogador no Youtube divulgou um vídeo com vários depoimentos para homenagear o craque brasileiro, entre eles a namorada, a atriz Bruna Marquezine, o cantor Thiaguinho, os jogador Daniel Alves e Robinho, o surfista Gabriel Medina, e, claro, David Lucca, filho do jogador, que aparece com uma máscara do Batman nas imagens.

“Hoje eu quero te desejar o que eu desejo todos os dias: a tua felicidades, que você seja ainda mais feliz, mais feliz do que você pode imaginar, que você alcance todos os seus objetivos, realize todos os seus sonhos. Que nunca te falte saúde, que Deus siga te guiando e que a vontade dele se cumpra na sua vida”, diz Bruna nas imagens.

A irmã do jogador, Rafaella, também deixou um depoimento. “Preto, parabéns! Que Deus te abençoe, que continue te iluminando. Desejo as melhores coisas do mundo pra você. Saiba que você é uma pessoa incrível, que eu admiro muito. Continue assim!”, diz. “Agradeço pela cumplicidade, por você acreditar no que, em certos momentos, eu determinei pra você. Hoje somos amigos e parceiros de opiniões”, reforçou o coro o pai do craque.

Assista ao vídeo completo:

Fonte: virgula.uol.com.br