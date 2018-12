Em tom gótico, Supla lança clipe gravado em cemitério de Nova York

(Foto: divulgação/ arquivo pessoal) Supla

A vida pós-Brothers of Brazil segue muito bem para Supla: neste ano o cantor paulistano de 52 anos lançou o elogiado álbum Illegal, que traz músicas em português e inglês, e divulgou na sexta-feira, 14, o vídeo-clipe da canção If You Accept Me.

Gravado em um cemitério do Queens, em Nova York, If You Accept Me possui um tom gótico. A coisa fica mais ‘dark’ ainda com a participação de duas ‘freiras russas’, segundo ele mesmo define, que cantam e atuam no clipe. Uma delas é a compositora Victoria Petrusky e a outra é amiga dela.

A direção é do próprio Supla junto com Cabu, que filmou o DVD ao vivo do cantor que será lançado em 2019. Em carta aberta, Supla diz: “Posso falar muitas coisas sobre este vídeo, mas prefiro deixar no ar. Que cada pessoa que assistir tenha a sua própria interpretação. Keep on Rockin, kids!”

Confira abaixo:

